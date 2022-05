Aichstrutsee und Plüderhäuser See: Geländer und Zäune auf Badestegen – warum?

Der Aichstrutsee bei Welzheim wird als Badestelle genutzt, die DLRG übernimmt zusätzlich an vielen Wochenenden einen Sicherheitswachdienst. Die Rechtsprechung im Bereich der Verkehrssicherungspflichten an Gewässern hat sich in den letzten Jahren weiterentwickelt.

„Im Unterschied zu einem Naturbad sind bei einer Badestelle deutlich weniger Maßnahmen in Bezug auf die Verkehrssicherungspflicht umzusetzen. So ist es beispielsweise nicht erforderlich, den See einzuzäunen, auch eine ständige Badeaufsicht ist nicht zwingend vorgeschrieben“, erklärt Wolfgang Schray von der Stadt Welzheim. Aber am Aichstrutsee gibt es auch weiterhin keine Zäune rund um den See, sondern ein Geländer auf den Badestegen, auch am See in Plüderhausen. Und vor allem auch viele neue Schilder. Aber warum?

Der Stausee in Aichstrut ist eines von insgesamt elf Hochwasserrückhaltebecken des Wasserverbands Kocher-Lein. Auch die Freizeitnutzung der Einrichtungen ist im Wege des Gemeingebrauchs zulässig. Die Stadt Welzheim hat mit Vereinbarung vom 31. Mai 2011 die vertragliche Grundlage geschaffen, um darüber hinaus Freizeiteinrichtungen am See zu schaffen und zu erhalten. Auch die Gemeinde Plüderhausen ist für „ihren See“ verantwortlich. In diesem Zuge hat sich die Stadt Welzheim verpflichtet, die aus diesen Anlagen resultierende Haftung zu übernehmen. Daher wurde von der Württembergischen Gemeindeversicherung (WGV) empfohlen, die Situation am Aichstrutsee unter dem Blickwinkel der gemeindlichen Verkehrssicherungspflichten neu zu betrachten.

Wasserrutsche muss versetzt werden und Zäune oder Geländer sind nötig

„Die Verwaltung hat deshalb bei der Deutschen Gesellschaft für das Badewesen GmbH ein Gutachten in Auftrag gegeben, wie der Badesee in Aichstrut zum öffentlichen Baden genutzt werden kann. Hierbei soll begutachtet werden, unter welchen Kriterien die Einhaltung der Verkehrssicherungs- und Aufsichtspflicht gewährleistet ist und welche Varianten beim Betrieb möglich sind“, so Schray. Jedoch schon vor dem Gutachten stehen einige Punkte fest, die neu umgesetzt werden müssen, da sich die Rechtslage geändert hat. „Der Gutachter kann dann noch Hinweise geben, wenn wir mit dem Badebetrieb starten, um auf der sicheren Seite zu sein“, so Schray. Das Wichtigste in der Zukunft für die Stadt Welzheim sei, und auch für Plüderhausen, „dass man verhindert, dass jemand von den baulichen Einrichtungen wie insbesondere den Stegen aus ins Wasser springt und sich beim Sprung verletzt“, erklärt Wolfgang Schray. Von einem Badesteg soll man nicht mehr ins Wasser springen können, das Ufer sei damit aber nicht gemeint. „Die Maßnahmen sollen zeitnah umgesetzt werden. Die Rechtslage hat sich eben verändert, daher müssen wir es machen. Ob es sinnvoll ist, Geländer oder Zäune auf einen Badesteg zu bauen, ist nicht die Frage, auch wenn es vielleicht noch viel unsicherer wird, wenn Jugendliche auf einen Zaun steigen können. Aber dann geht die Gefahr nicht mehr von der Stadt aus, wenn ein Geländer oder Zaun da ist, sondern von dem, der ihn besteigt. Wir wollen und müssen es so sicher wie nötig gestalten, auch in juristischer Hinsicht“, so Welzheims Bürgermeister Thomas Bernlöhr.

„In Abstimmung mit dem Gutachter könnten die notwendigen Maßnahmen zur Sicherung der Einstiegsstellen noch vor Beginn der Badesaison ergriffen werden. Diese umfassen die Errichtung von Geländern an den Stegen bis hin zu einer neuen Beschilderung. Nach einer ersten Kostenschätzung des Bauamts fallen Kosten in Höhe von 24.000 Euro an. Für das Gutachten liegt ein Angebot über 7300 Euro vor. Die Ausgaben sind im Haushalt 2022 nicht eingeplant und müssen deshalb außerplanmäßig finanziert werden“, äußert sich der Welzheimer Kämmerer Wolfgang Schray.

Warum müssen aber Zäune oder Geländer sowie zahlreiche neue Schilder an den Seen in Welzheim und Plüderhausen aufgestellt werden?

Kosten von rund 32.000 Euro kommen auf die Stadt Welzheim zu

Im Unterschied zu einem Naturbad sind bei einer Badestelle deutlich weniger Maßnahmen in Bezug auf die Verkehrssicherungspflicht umzusetzen. „So ist es nicht erforderlich, den See komplett einzuzäunen, auch eine ständige Badeaufsicht ist nicht zwingend vorgeschrieben. Den Aichstrutsee zu einem Naturbad zu entwickeln, ist nur eine theoretische Option. Eine Einzäunung scheitert nicht nur an den durchaus umfangreichen Kosten für eine solche Maßnahme. Auch die Herausnahme des Sees aus der öffentlichen Zugänglichkeit würde wohl kaum auf Akzeptanz der Spaziergänger, Radfahrer und Wanderer stoßen“, erklärt Schray. Eine ständige Badeaufsicht während dann festzusetzender Öffnungszeiten durch mehrere Personen gleichzeitig (aufgrund der Größe des Sees) und möglicherweise im Schichtdienst scheidet aus Sicht der Verwaltung bereits deshalb aus, weil dieses Personal nicht nur finanziert, sondern vor allem auch gefunden werden muss. Insofern bleibe lediglich die Möglichkeit, über geeignete Veränderungen sicherzustellen, dass der Aichstrutsee mit den städtischen Anlagen eindeutig kein Naturbad darstellt, sondern eine Badestelle.

Auch in Plüderhausen geht es um eine vergleichbare Konstellation. Um dies zu gewährleisten, muss den Erholungssuchenden sowohl durch entsprechende Beschilderungen und Hinweise als auch durch die Gestaltung des Gewässers ihre Eigenverantwortlichkeit verdeutlicht werden. Dafür sind im Wesentlichen folgende Maßnahmen in Welzheim notwendig:

Anpassung aller Veröffentlichungen auf die Eigenschaft des Sees als Badestelle

Anpassung der Rechtsverordnung Stausee Aichstrut

Versetzen der Wasserrutsche als Spielgerät an Land (Verlagerung auf die Liegewiese)

Ergänzung der Stege durch Geländer, damit durch die bauliche Anlage sowie durch Beschilderung klar erkennbar ist, dass von den Stegen nicht ins Wasser gesprungen werden darf (die Einstiegstreppen bleiben in Funktion)

Anpassung des generellen Beschilderungskonzepts.

„Ein wesentlicher Vorteil für alle Erholungssuchenden ist, dass der See und sein Umfeld frei zugänglich bleiben und die Kosten für die Umsetzung der Maßnahmen überschaubar bleiben. Die Maßnahmen könnten parallel zur Erstellung des Gutachtens bereits umgesetzt werden, so dass der Badebetrieb rechtzeitig zur Saison 2022 mit Beginn Anfang Juni aufgenommen werden könnte“, sagt Schray. Der Welzheimer Gemeinderat stimmte nun zu. Und in Zusammenarbeit mit Plüderhausen werde man die Schilder und Zäune bestellen, „um so auch Kosten einzusparen, da beide Seen diese Schilder und Geländer benötigen“, bestätigt Plüderhausens Bauamtsleiter Ludwig Kern.