Aktivitäten werden nach Corona im Museum Welzheim hochgefahren

Der Erste Vorsitzende Dietrich Frey begrüßte auf der Mitgliederversammlung des Historischen Vereins Welzheimer Wald e.V. alle Mitglieder und die Freunde des Museums Welzheim. Zurückblicken konnte er auf zwei schwierige Jahre, die von Corona geprägt waren, dem viele der geplanten Aktivitäten zum Opfer gefallen sind.

Dietrich Frey begrüßte zu Beginn der Mitgliederversammlung die Mitglieder, die Museumsdienstler, die Ehrenmitglieder Richard Klotz und Bernd Bubeck. Ein besonderer Willkommensgruß galt Nicole Marquardt-Lindauer, die Bürgermeister Bernlöhr vertrat. Doris Ihle übergab die von ihr zusammengestellte Dokumentation über die Arbeit des Vereins an den Vorsitzenden, der sich dafür herzlich bedankte. Nachdem die Formalitäten und die ordnungsgemäße Einladung festgestellt waren, ließ der Vorsitzende die Aktivitäten der letzten beiden Jahre Revue passieren. Bedauerlicherweise sind einige Veranstaltungen coronabedingt ausgefallen oder mussten verschoben werden. Auch waren die Öffnungsmöglichkeiten aufgrund der Pandemie nur äußerst eingeschränkt zulässig und es bereitete allen Beteiligten Schwierigkeiten, eine Öffnung des Museums umzusetzen. Der Verein betreibt das Museum mit ehrenamtlichen Mitarbeitern, die zum größten Teil über 65 Jahre alt sind, und hier musste auch an die Gesundheit dieser Helfer gedacht werden. Allen, die hier ihre Arbeit mit einbringen, gilt ein besonderer Dank und Anerkennung in dieser schwierigen Zeit. Doch was war im Jahre 2020 geboten? Das Museum war bis zum 1. 8. 2020 geschlossen, die vorbereitete und aufgebaute Ausstellung „Er ist´s - Ausstellung zum Frühling“ wurde, ohne je von einem Besucher gesehen zu werden, wieder abgebaut. Am 02.08. konnte dann mit der Ausstellung „Souvenirs, Souvenirs… aus Europa“ wieder geöffnet werden. Doch war hier die Freude nur von kurzer Dauer, am 25.10.2020 war dann wieder Schluss. Leider mussten dadurch auch die Öffnungszeiten reduziert werden. Geöffnet ist nun von 13 bis 16 Uhr. Der Betrieb von Spinnrad und Webstuhl war nicht mehr möglich und die bei den Besuchern sehr beliebte Aktion - Kaffee und Kuchen in der Museumsstube am ersten Sonntag des Monats - musste komplett ausfallen. Ein Teil des Gottlob-Bauknecht-Platzes wurde in Schlotterbeckplatz umbenannt und die Gedenkplatten auf dem KZ-Friedhof wurden auf Initiative des Historischen Vereins erneuert.

Museumsstammtisch im August

Doch die Zeit blieb nicht stehen und am 18. Juli 2021 konnte endlich die Sonderausstellung „LEGO© Welten“ eröffnet werden. Diese Ausstellung wurde nach der langen Schließungszeit ein Erfolg für das Museum. Im August konnte bei bestem Sommerwetter der Museumsstammtisch im Hof des Museums stattfinden. Der Stolz des Museums, das „alte“ Wirtshausschild des Gasthofes Stern, wurde von Vorstandsmitglied und Schmiedemeister Ulrich Deeß fachgerecht restauriert und konnte im September wieder an das Museumsgebäude montiert werden. Danke an die Stadt Welzheim für die Kostenübernahme der Restaurierung. Doch auch im Jahr 2021 hat uns Corona eingeholt - das Museum musste ab dem 24. November 2021 wieder schließen.

Der Dank des Vorstands galt den Museumsmitgliedern und -werkern, die durch ihren Einsatz das Betreiben des Museums auf ehrenamtlicher Basis ermöglichen. Gedankt wurde auch Frau Marquardt-Lindauer, der Stadt und dem Bauhof für die Unterstützung bei Arbeiten rund ums Museum. Der schöne Blumenschmuck im Museum wird seit Jahren von Frau Latzel erstellt, hierfür herzlichen Dank.

Der Zweite Vorsitzende Günter Brecht stellte die Besucherzahlen in den vergangenen zwei Jahren anhand von Tabellen und Diagrammen vor. Es konnte festgestellt werden, dass die Besucherzahlen durch Corona deutlich eingebrochen sind: Im Jahre 2020 waren 366 Besucher im Museum, 2021 hat die Legoausstellung 2132 Besucher beschert. Der Jahresdurchschnitt der letzten Jahre lag im Schnitt bei 5000!

Ein Aushängeschild des Vereins sind die Aktivitäten der Römertruppe (NBL-Truppe) mit ihren aktiven Mitgliedern. Sie repräsentieren durch größere Aktionen das römische Welzheim bei Veranstaltungen am Limes. Ein neuer Römerrundgang durch die Stadt und zum Ostkastell ist in Vorbereitung.

Der gesamte Vorstand wurde von den Mitgliedern einstimmig entlastet. Bei den Neuwahlen gab es keine großen Veränderungen.

Neu im Team ist Frau Simon, sie übernimmt die Aufgabe der Schriftführerin von Frau Steinle, die diese Aufgabe jahrelang für den Verein ausgeübt hat. Als neue Beisitzer wurden Herr Pietsch und Herr Korte neu in den Vorstand gewählt.

Der Ausblick für das restliche Jahr 2022: 12. 8. 2022 - Museumsstammtisch im Museumshof, das Backhaus anfeuern und wenn möglich, wieder mal einen historischen Vortrag.