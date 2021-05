Diese Woche war Internationaler Tag der Pflegenden. Zum 201. Mal hat sich am 12. Mai der Geburtstag von Florence Nightingale gejährt. Sie gilt als die Begründerin der modernen professionellen Pflege. Der Gedenktag soll dazu beitragen, die Leistung der Menschen in der Kranken- und Altenpflege weltweit stärker ins Bewusstsein zu bringen. In den Mittelpunkt gerückt ist die Pflege in jüngster Zeit durch die Corona-Krise. Vielen Dankesworten folgen aber immer noch zu wenig Taten. Und es bleibt