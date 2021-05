Aus den noch vor einem Jahr veranschlagten zweieinhalb Millionen Euro Renovierungskosten für das Alte Schulhaus in Aichstrut sind mittlerweile 2,7 Millionen geworden, und das Ende der Fahnenstange ist wahrscheinlich noch nicht erreicht. So die Botschaft, mit der die Stadtverwaltung am 13. April vor den Gemeinderat trat. Die zusätzlichen 150.000 Euro werden dadurch bereitgestellt, dass sie von der Verpflichtungsermächtigung für das Jahr 2022 für die Sanierung der Justinus-Kerner-Halle hin zum