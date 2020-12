Der Trimm-dich-Pfad im Tannwald ist in die Jahre gekommen, mitsamt seinen Geräten. Es sei zu befürchten, so war jüngst von Bürgermeister Thomas Bernlöhr zu erfahren, dass er in absehbarer Zeit zurückgebaut werde. Dies sei mehr als schade, schließlich habe er nichts von seiner Attraktivität eingebüßt und stelle eine sinnvolle Ergänzung der Freizeiteinrichtungen im Stadtpark dar. Allerdings, so das Stadtoberhaupt, seien die Zuständigkeiten eindeutig. Die Verantwortung für den Pfad liege bei