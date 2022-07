Ausflüge an der Welzheimer Bürgfeldschule sollen für alle Schüler zugänglich sein

Wie schlimm wäre es, wenn eine Schülerin oder ein Schüler nicht zu einem Ausflug oder gar einem mehrtägigen Schullandheim nicht mitgehen könnte, nur aufgrund des fehlenden Geldes der Eltern? „Das konnten wir bisher vermeiden, aber dafür sind wir weiterhin auf Spenden angewiesen“, erklärt Alexandra Tritschler, Konrektorin in der Welzheimer Bürgfeldschule. Und das sei ein Grund, warum es den Förderverein Bürgfeldgemeinschaftsschule gebe.

„Es kann nicht alles über die Stadt Welzheim oder das Schulbudget ausgeglichen werden, vor allem nicht die Ausflüge. Und die Kosten für diese Reisen werden immer teurer, unter anderem eine Busfahrt, die bei 700 Euro für eine Fahrt mittlerweile beginnt. Und dies nur für den Bus. Aber diese Realerfahrungen sollten weiterhin allen Schüler zugänglich gemacht werden, auch unsere neuen Schüler aus der Ukraine oder anderen Ländern, deren Eltern noch kein gutes Einkommen in Deutschland haben“, so Tritschler. Diese Naturerfahrungen und Zusammenkünfte außerhalb des Klassenzimmers seien umso wichtiger, wenn Schüler dabei sind mit traumatischen Erfahrungen, wie eben dieser Krieg in der Ukraine hervorruft.

Zusammenhalt wird nicht nur in, sondern mehr außerhalb der Schule gefördert

Dies kann auch Schulleiter Michael Huy bestätigen, denn zum Schuljahresende kommen eben mehr Ausflüge hinzu, wie zum Beispiel Kanu-Fahrten oder Abschlussfahrten: „In Klasse fünf gibt es zum Beispiel das Thema Steinzeit, das sich anbietet, um in ein Museum zu fahren.“ Daher hoffe das komplette Lehrerkollegium, dass weiterhin Spenden eingehen. Wie wichtig solche Ausflüge sind, bestätigen auch die Schülerinnen Meli und Marie. „Wir hatten schon einige Ausflüge, da man hier viel lernt. Zum Beispiel waren wir in einer Höhle, in der wir viele Fossilien anfassen konnten“, berichtet Schülerin Meli. Marie meinte: „Es gab auch die Wir-Tage, in denen zwei Wochen lang Ausflüge stattgefunden haben. Hier hatten wir ein Floß gebaut und es auch getestet.“ Die Exkursionen haben einen sehr hohen Wert, denn wenn man in die Natur geht und sich die Praxis anschaut, lernen die Schüler viel mehr als nur im Theorieunterricht im Klassenzimmer. Um so wichtiger ist es, dass den Förderverein gibt, der Spenden sammelt.

Wer die Schüler in der Bürgfeldschule finanziell unterstützen möchte, kann dies unter anderem mit einer Überweisung an den Förderverein Bürgfeldschule und dem Thema Spende Schulklasse Ukraine unter der IBAN DE07613914100015280004 tun. Und wer allgemeiner Geld spenden möchte für die Finanzierung von Material oder Bildungsangeboten kann, sich auch als Mitglied des Fördervereins anmelden. Informationen hierzu gibt es online unter www.buergfeldschule.de.