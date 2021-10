Am 24. Oktober haben die Kaisersbacherinnen und Kaisersbacher die Wahl. Gut 2000 Wahlberechtigte dürfen darüber abstimmen, wer die Amtsgeschäfte im Rathaus in den kommenden acht Jahren führt. Und diese Wahl dürfte durchaus spannend werden, wie sich beim ZVW-Wahlstudio am Donnerstagabend gezeigt hat.

Denn neben der Amtsinhaberin Katja Müller, die wiedergewählt werden möchte, stehen mit Michael Clauss und Heiko Eberhard zwei ernsthafte Bewerber zur Wahl, die bei dem Triell im