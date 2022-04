Bürgerstiftung Region Welzheimer Wald erhält 475.000 Euro aus privatem Nachlass

Das Stiftungsvolumen der Bürgerstiftung Region Welzheimer Wald hat sich auf einen Schlag verdoppelt. „Fast eine Million Euro sind nun in unserem Stiftungsstock“, erklärt der Vorsitzende der Bürgerstiftung, Welzheims Bürgermeister Thomas Bernlöhr. Warum? Eine Welzheimer Bürgerin hat die Bürgerstiftung als Alleinerbe in ihr Testament eingesetzt und ein Barvermögen von etwa 475.000 Euro hinterlassen.

Eine Stiftung ist auf Dauer angelegt. Diese Kontinuität ist in Kombination mit den geförderten Projekten für viele Bürger attraktiv. Das belegen nicht nur die regelmäßigen Zustiftungen von Unternehmen und Bürgern aus Welzheim und dem Welzheimer Wald an die Bürgerstiftung. Immer wieder gibt es auch die Motivation von Mitbürgern, ihr Erbe nach dem Ableben der Stiftung zu übertragen. Eine solche Entscheidung, mit dem Erbe etwas Langfristiges und Sinnvolles für die Gemeinschaft zu bewirken, wird meist lange vor dem Tod getroffen.

Doppeltes Vermögen bedeutet nicht doppelte Ausgaben

So war dies auch bei einer Welzheimer Bürgerin, die bereits in den Anfangsjahren der Stiftung die Idee der Bürgerstiftung sehr überzeugend fand. Letztes Jahr ist die Dame nach einem langen und erfüllten Leben verstorben. Nach der Testamentseröffnung und der Regelung des Nachlasses ist nun der stattliche Betrag von etwas über 475.000 Euro dem Stiftungsvermögen überschrieben. Der Vorsitzende der Bürgerstiftung, Bürgermeister Thomas Bernlöhr, sagt zu dieser Nachricht: „Die Welzheimer Bürgerin, deren Erbe nun bei der Bürgerstiftung angekommen ist, hat uns ein hohes Maß an Vertrauen entgegengebracht, das wir durch die kluge und umsichtige Verwaltung des nun deutlich angewachsenen Vermögens rechtfertigen wollen. Ich danke posthum der Zustifterin für dieses Vertrauen und diesen großen Beitrag für die Bürgerstiftung. Allen an der Abwicklung des Nachlasses Beteiligten danke ich für das konstruktive Zusammenwirken. Die Bürgerstiftung wird nun eine sichere und gewinnbringende Anlage für das Geld suchen, damit auch in Zukunft die Erträge aus dem Stiftungsstock viele sinnvolle und gemeinnützige Aktionen möglich machen und unterstützen können.“

Thomas Bernlöhr ist es aber vor allem auch wichtig zu betonen, dass auch jeder kleinere Betrag als Zustiftung für die Bürgerstiftung weiterhin genauso wichtig und willkommen ist.

Gegenstände können nicht finanziert werden

„Nicht nur die großen Beträge, sondern auch die vielen kleinen Beiträge waren und sind es, dass aus ursprünglich 100.000 Euro vor Kurzem noch fast 500.000 Euro im Stiftungsvermögen vorhanden waren. Nun ist fast eine Million Euro drin, was aber nicht bedeutet, dass wir nun doppelt so viel Geld ausgeben können“, so Bernlöhr.

Denn das Geld müsse nun erst sinnvoll angelegt werden und dann werde man sehen, welche Anträge in den nächsten Monaten und Jahren eingehen. Wichtig bei den Anträgen ist, dass das Geld nicht rein für Gegenstände ausgegeben werden kann, sondern „immer für Aktionen für das gemeinschaftliche Zusammenleben“, sagt Bernlöhr. Ein Beispiel: Sollte der FC Welzheim einen Kunstrasenplatz bauen wollen, kann die Bürgerstiftung hier kein Geld für einen Antrag auf einen Kunstrasen ausgeben, aber sollte der FC Welzheim ein besonderes Turnier ausrichten, wäre ein Geldbetrag nach einem erfolgreichen dafür Antrag möglich. Auch der Einkauf von Material für diese Aktivitäten kann dann gefördert werden.

Zur Historie: Die Bürgerstiftung Region Welzheimer Wald ist eine Initiative der Volksbank Welzheim eG und der Bürgerinnen und Bürger der Region Welzheimer Wald und wurde am 11. April 2007 als rechtsfähige Stiftung vom Regierungspräsidium Stuttgart anerkannt. Die Bürgerstiftung ist gemeinnützig und dient der Förderung von Projekten und Maßnahmen auf den Gebieten der Kinder-, Jugend- und Seniorenhilfe sowie Kultur und Sport.

Aus den Erträgen der Stiftung, aus Zustiftungen und Spenden allgemeiner Art und der jährlichen Spende der Volksbank Welzheim eG sollen gemeinnützige und innovative Maßnahmen entwickelt werden, die geeignet sind, Hilfe zur Selbsthilfe zu geben, schulische Bildung sowie Aus- und Weiterbildung zu fördern, die Lebensqualität in Welzheim, Alfdorf und Kaisersbach zu erhöhen sowie bürgerschaftliches Engagement zu unterstützen.

Aktuell sind die Vorsitzenden der Bürgerstiftung Welzheimer Wald Thomas Bernlöhr, Gründungsmitglied Werner Buhl und Thomas Abendschein (ab Mai 2022 Daniela Nirk von der Volksbank Welzheim).