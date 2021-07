„Mach Welzheim zu deinem Ding.“ Unter diesem Motto hatten Kreisjugendamt und Stadt am Dienstag ihre Jugend zum Gespräch eingeladen. Im Rahmen des Projekts „Jung sein in der Kommune“ wollte die Stadt damit „den Auftakt für eine regelmäßige Jugendbeteiligung machen und den Jugendlichen die Chance geben, sich aktiv in ihre Kommune einzubringen“, so die diesbezügliche Pressemitteilung.

Es wuselte nur so vor Umtriebigkeit am Spätnachmittag im Pausenhof der Bürgfeldschule. Der Hof selbst,