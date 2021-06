Auch wenn in Welzheim die Corona-Infektionszahlen derzeit zum Glück niedrig sind und viele Lockerungen greifen: Noch ist Vorsicht geboten, um Infektionen zu vermeiden. Am Wochenende soll das Wetter schön werden, sicher zieht es den einen oder anderen an die Seen oder in Wald und Flur.

Damit sich der Badebetrieb nicht zu sehr ballt und möglichem Infektionsgeschehen nicht Vorschub geleistet wird, hat die Stadt Welzheim am Samstag und Sonntag wieder einen Sicherheitsdienst am