Basar im Grünen statt Dämmershopping steigt am 25. Juni in Eckartsweiler

„Es ist Zeit, wieder aufzutauchen - und nicht nur in den Schlagzeilen um das alte Schulhaus in Aichstrut“, heißt es in einer Mitteilung des Waldorfkindergartens Aichstrut. Der Waldorfkindergarten ist durch seinen Umzug in das Interimsquartier nach Welzheim während der Sanierungsphase des Schulhauses in Aichstrut räumlich der Stadt und somit den Leuten viel näher. Daher bekommt so mancher Welzheimer mit, dass es einen Kindergarten in der Murrhardter Straße gibt, in dem die Kinder bei Wind und Wetter im Garten zugange sind.

„Trotzdem sind wir durch den örtlichen Wechsel des Kindergartenbetriebes nicht wirklich präsenter“, heißt es in der Mitteilung weiter. Ohne den beliebten Tag der offenen Tür zum Frühlingsanfang, das in den vergangenen Jahren sehr gut angenommene Dämmershopping als neue Form der Kinderbedarfsbörse und ohne den Stand auf dem Weihnachtsmarkt fehlte die Möglichkeit, sich Neugierigen und Interessierten der Waldorfpädagogik zu zeigen.

Der Waldorfkindergarten wagt nun nach langer Pause wieder einen Schritt in die Öffentlichkeit: „Wir freuen uns sehr, endlich wieder eine Börse anbieten zu können!“ Passend zu einem Teil der Philosophie, den Kindergartenalltag möglichst naturverbunden zu gestalten, wollen die Organisatoren am Samstag, 25. Juni, von 14 bis 17 Uhr eine Börse im Grünen auf der Wiese in Eckartsweiler anbieten.

Wie gehabt und bewährt, sollen Kleidung für Erwachsene und Kinder aller Altersstufen sowie Spielsachen und Gebrauchsgegenstände rund ums Kind zum Verkauf angeboten werden. Wie immer wird es außerdem einen Verkaufstisch mit schönen, selbst hergestellten Dingen des Waldorfkindergartens geben. „Im Freien können wir unbedenklich zahlreiche Besucher und Anbieter erwarten und möchten somit ein entspanntes Stöbern und Flanieren im Grünen ermöglichen“, so die Ankündigung. Ein vielfältiges Kuchenangebot sowie ein Eisverkauf runden einen abwechslungsreichen Nachmittagsausflug an den Rand des Welzheimer Waldes ab.

Die Organisatoren freuen sich auf zahlreiche Besucher und Verkäufer! Die Platzvergabe erfolgt bis 23. Juni nach Anmeldungseingang per E-Mail unter BasarimGruenen@gmx.de, die Standgebühr beträgt zehn Euro.

Vorläufig angekommen

Der Umzug vor nun bereits zwei Jahren gestaltete sich dank des Engagements der Erzieherinnen reibungslos, obwohl dieser direkt mit dem ersten Lockdown und der ungewissen Anfangszeit der Pandemie zusammenfiel. Besonders für die neue Kindergartenleitung Tanja Schweigmann kam der Domizilwechsel samt Umgestaltung der provisorischen Räumlichkeiten im Gemeinschaftsheim für einen Kindergartenbetrieb nach den Wertvorstellungen des Waldorf-Kindergartens als zusätzliche Herausforderung zur täglichen pädagogischen Arbeit hinzu. Darüber hinaus erforderte die Umsetzung der ständig wechselnden Anforderungen an die Pandemiesituation ein hohes Maß an Flexibilität und Gelassenheit bei stetem Bemühen, den Kindern, als auch den Eltern, größtmögliche Normalität zu bieten. Dank der Kreativität und des Einfallsreichtums des gesamten Kollegiums und der Genehmigung einer FSJ-Stelle konnte der Kindergartenalltag jedoch auch unter erschwerten Bedingungen in der Murrhardter Straße in Schwung gebracht und seitdem am Laufen gehalten werden.

Währenddessen war der ehrenamtlich tätige Vorstand des Trägervereins besonders im vergangenen Jahr intensiv mit den Herausforderungen beschäftigt, die die Sanierung des Aichstruter Schulhauses mit sich brachte. Da das grunderneuerte Gebäude einen vergrößerten Kindergartenbetrieb nach möglichst waldorfpädagogischen Gesichtspunkten unter Berücksichtigung der vorhandenen Gegebenheiten und des Denkmalschutzes ermöglichen soll, waren nicht nur zusätzliche interne Sitzungen, sondern auch viele Termine zur Planung und Abstimmung mit dem Bauträger und den verantwortlichen Gewerken nötig.

Ausblick: Weitere Kindergartengruppe

In naher Zukunft warten jedoch noch weitere vielfältige Veränderungen und Herausforderungen auf den Kindergarten und seine Mitglieder: Zeitgleich mit dem Rückumzug in die erweiterten und sanierten Räumlichkeiten soll eine weitere Kindergartengruppe für Kinder ab drei Jahren bis zum Schulalter eröffnet werden. „Während sich die bestehende Kindergartengruppe und die Spielgruppe für Kinder ab zwei Jahren in den für einen Kindergartenbetrieb neu erschlossenen ersten Stock eingewöhnen werden, hoffen wir, dass sich die neue Gruppe im Laufe des Jahres 2023 mit Kindern und somit das umgebaute Erdgeschoss mit Leben füllen wird“, heißt es in der Mitteilung.

„Doch bevor wir wirklich an einen laufenden Kindergartenbetrieb zurück in Aichstrut zum Ende des Jahres denken können, steht noch die Gestaltung des Gartens an.“ Diese wird vollständig durch das tatkräftige Engagement der Eltern verwirklicht werden.

Das Jubiläum des 30-jährigen Bestehens 2019 fiel mit dem Beginn der Sanierungsmaßnahmen zusammen und musste daher ausfallen. „Wir hoffen sehr, dass es nicht mehr allzu lange dauert, bis sich die Pforten des neuen alten Aichstruter Schulhauses mit seinem einzigartigen Charme für Besucher, Freunde und Interessierte des Waldorfkindergartens erneut öffnen können.“