Drei Eichen müssen weichen – aus Schutzgründen müssen sie in nächster Zeit gefällt werden. Die Standsicherheit sei nicht mehr gewährleistet, so der stellvertretende Stadtbauamtsleiter Jan Wölfl. Aktuell läuft die Suche nach einem Unternehmer, der dann zwei bis drei Tage am Stück zu Werke gehen soll. Die Sicherheit im Park ist ein wichtiges Gut. Aus Verkehrsschutzgründen schickt die Stadt darum turnusmäßig einen Gutachter los, um nach den Bäumen zu schauen. Das Ergebnis der letzten Begehung