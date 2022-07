Bedarfsgerecht: Viel Wohnraum in zentraler Lage Welzheims geschaffen

Zugegeben, anfangs habe sie die Höhe schon etwas schockiert, sagt Ehepaar Weller. „Als alte Welzheimer sahen wir es nicht so gern, dass direkt hinter dem Feuersee so groß gebaut wird.“ Im Rahmen des Tages der Städtebauförderung gewinnen sie aber positive Eindrücke. „Ich glaube, für uns wäre es nichts, wir wohnen so schön und haben einen Garten, aber für junge Leute ist es sicher das Richtige“, sagen sie. Wie sie nutzten zahlreiche Bürger die Einladung, sich im Beisein von Bürgermeister Thomas Bernlöhr, dem Bauherren und zahlreichen Stadträten und Bürgern die Wohnungen von innen anzuschauen.

Zwei Dachgeschosswohnungen sind noch frei

Die zwei noch freien Wohnungen, die besichtigt werden können, machen ordentlich was her. Eine davon ist als Musterwohnung von Homestagern so präpariert und eingerichtet worden, als würden schon Menschen dort leben. Die zweite Wohnung ist leer, die lichtdurchfluteten Räume mit großzügigen Balkonen und einem modernen Standard strahlen ebenfalls Behaglichkeit aus.

Beide Wohnungen liegen im Dachgeschoss. Der Blick geht durch raumhohe Glasflächen weit raus. Was einige Besucher auch zu alltagspraktischen Überlegungen veranlasst: „Hier oben mit dem vielen Glas muss man Fensterputzen mögen“, meint jemand. „Und du brauchschd guten Sonnenschutz, sonst geht mr ein“, wird ebenfalls gemutmaßt.

Zu Beginn gewöhnungsbedürftig

Zu Projektbeginn wurde die „Höhe“ weniger wegen des Aufwands an Lichtschutzvorkehrungen, sondern aus ästhetischen Gründen kritisch beäugt. „Es war gewöhnungsbedürftig“, schildert ein Mann, der seinen Namen nicht in der Zeitung nennen möchte, wie er es erlebt hat, als am Feuersee („als alter Welzheimer ist es das Wahrzeichen“) die Stockwerke wuchsen. Zumal der Gemeinderat sich beim Neubau des Geschäfts- und Wohnhauses am See für die „große Lösung“ entschieden habe.

Die Skepsis ist aus Sicht von Bürgermeister Thomas Bernlöhr nachvollziehbar. „Ui, das wird aber hoch“, gibt Bernlöhr typische Befürchtungen wieder, die auch ihn erreicht hätten. Und er erklärt: Das Areal habe einer E-Bebauung entsprochen, viele kleine, frei stehende Einfamilienhäuser mussten weichen, ein vertrautes Bild verschwand. Inzwischen sei der Tenor positiv: „Ich höre jetzt, ja, doch, es passt und ist besser geworden, als ich gedacht habe“.

Richtige Entscheidung in Zeiten der Wohnungsnot

Stadträtin Erika Müller fühlt sich in der Befürwortung der „großen Lösung“ bestätigt. „Es war die richtige Entscheidung, denn uns ist die Wohnungsnot bewusst“, sagt sie. Künftige Bewohner, von denen die ersten zwei Familien bereits eingezogen sind, werden die zentrale Lage und die wertvollen Umgebungseinflüsse zu schätzen wissen. Einkauf, medizinische Versorgung, Nahverkehr, Gastronomie - alles in Blickweite.

Mit der im Erdgeschoss eröffneten Filiale der Drogeriemarktkette Rossmann sei die Lücke gefüllt, die das Aus für den früher hier ansässigen Schlecker-Markt hinterlassen habe. In Kombination mit dem Mieter der zweiten Ladenfläche im Erdgeschoss, der Bekleidungskette Takko, bekomme die „Einkaufsinnenstadt“ positive Impulse. „Es gibt nichts, das die Innenstadt so stärkt wie ein guter und möglichst vollständiger Besatz an Handelssortimenten“, sagt Thomas Bernlöhr.

Baustelleneinrichtung bleibt noch einige Zeit erhalten

Er gestand offen, dass eine schnellere Umsetzung wünschenswert gewesen wäre. Angesichts der langen Nutzungsdauer und der „langfristigen Effekte“ der Standortentscheidung sei er aber sicher: Das lange Warten habe sich gelohnt. Die Baustraße werde aktuell zurückgebaut, die Baustelleneinrichtung werde noch nicht sofort verschwinden, da „Maßnahmen und Arbeiten mittlerer Größenordnung am Gebäude“ erforderlich seien.

Es gehe um „einzelne Arbeiten an der Flachdachabdichtung, die nicht 100 Prozent in dem Zustand ist, wie es sich gehört“, informiert Christian Neudeck, Prokurist des Projektpartners Activ Immobilien. Der endgültige Haken könne unter das Bauvorhaben gesetzt werden, sobald dann auch die Bepflanzung abgeschlossen ist und die Stauden und Gewächse beginnen, Wurzeln zu schlagen.

Spielplatz da, aber keine Kinder

Schaut man vom Laubengang oder dem Balkon aus zu Boden auf die freie Fläche, kann man sich den künftigen „Garten“ vorstellen, der dort Wurzeln schlagen soll. Gemäß der geplanten extensiven Begrünung werden dort Moose, Sukkulenten, Kräuter und Gräser heimisch, zu der laut Bauherr Christian Neudeck gemäß den Vorgaben ausschließlich Landschaftsgärtner Zugang haben. Eine Fläche wurde für einen Kinderspielplatz frei gehalten, einige Spielgeräte sind schon da. Allerdings keine Kinder.

„Beim Erstbezug sind keine Familien mit Kindern im Kindergartenalter dabei“, so Christian Neudeck. Die Landesbauordnung schreibe ab drei Wohneinheiten eine Spielfläche vor. Es gebe die Option, darauf zu verzichten und stattdessen einen öffentlichen Spielplatz zu unterstützen. Die dafür nötige Genehmigung habe das Landratsamt laut Neudeck nicht erteilt.