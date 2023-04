Besuch im Welzheimer Museum lohnt sich

Am Sonntag, 26. März, wurde die neue Ausstellung von Christel und Werner Drautz im Museum Welzheim eröffnet. Sie arbeitet mit Holz und gestaltet Skulpturen, ihr Ehemann hält die Umgebung in Aquarellen fest, fertigt Holzschnitte und druckt diese auf alte Karten.

„Das Museum Welzheim ist ein besonderer Ort, der nicht nur Museales umfasst …“ Mit diesen Worten eröffnete Ernst Hövelborn die neue Doppelausstellung unter dem Thema „Mühle. Mensch. Natur.“ von Christel und Werner Drautz. Beide haben die Ausstellung gemeinsam geplant und die einzelnen Exponate sind aufeinander abgestimmt.

Christel Drautz beschäftigt sich mit dem unerschöpflichen Thema „Mensch“. Sie arbeitet mit einheimischen Hölzern. Bei diesem Material, über Jahre im Wald gewachsen, zu Hause gelagert und getrocknet, kommt es bei der Verarbeitung immer mal wieder zu Überraschungen. Dies liegt im Wesen des Materials, aber Holz strahlt auch eine Verbindung zum Wald aus, dort, wo der Mensch Ruhe und Erholung findet. Durch die schöpferische Hand von Christel Drautz entstehen Kinder, Frauen, Männer und Familien. Sie werden künstlerisch dargestellt und es wird ihnen Leben eingehaucht. Ausstrahlung friedlicher Erdenbürger, voll von Ruhe und Harmonie.

Die Menschen sind mit wenig Gestik dargestellt, die Hände sind verschränkt oder liegen am Körper an. Die Figuren werden aus dem Holz herausgearbeitet und auf Farbe wird weitgehend verzichtet. Dadurch kommt die natürliche Maserung des Holzes zur Geltung. Zum Schluss erhalten sie ein Finish aus Wachs und damit noch etwas Glanz. Durch die Bearbeitung des Holzes durch Christel Drautz wird dieses in künstlerischer Form zum Leben erweckt. Die Figuren „Spaziergang“, Mann, Frau und Kind, sind aus dem Holz der Platane herausgearbeitet. Das dunkle Holz, die Maserung und die Jahresringe kommen hier zur Geltung und verleihen den Figuren Leben.

Werner Drautz beschäftigt sich mit Farben, diese werden von ihm zu qualitätsvollen Aquarellen und (Farb-) Holzschnitten mit einer hohen Aussagekraft gestaltet. Seine Bilder zeigen Motive aus der Umgebung des Schwäbischen Waldes. Mühlen aus unterschiedlichen Perspektiven, wie sie nur ein Künstler wahrnimmt - stimmungsvoll zu allen Jahreszeiten. Aber es gibt viele weitere Motive in der Ausstellung zu finden, einsame Täler - das Augenmerk auf die sich schlängelnden, mäandernden Wasserläufe gerichtet. Baumgruppen am Wegesrand, Gräser und Schmetterlinge findet man ebenso wie Blumen. Seine eigensinnigen Aquarellfarben zeigen die Motive in ganz anderen Charakteren - das ist kein Widerspruch, sondern eine ganz besondere Spezialität des Künstlers. Auch zeigt Werner Drautz etwas ganz Besonderes, etwas nicht Alltägliches: Holzschnitte, gedruckt auf topografischen Karten des Landesvermessungsamtes aus dem 19. Jahrhundert. Hier überwiegt Schwarz-Weiß mit den Grautönen und den feinen Höhenlinien der Landkarten.

Natürlich gibt es zur Ausstellung auch eine Information zu den Mühlen im Welzheimer Wald und zum Mühlenwanderweg. Die Ausstellung von Werner und Christel Drautz ist bis zum 13. August 2023 im Museum Welzheim zu bestaunen. Das Museum in der Pfarrstraße ist sonntags von 13 bis 16 Uhr geöffnet. Weitere Informationen unter www.museumwelzheim.de.