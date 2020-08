Es war für die meisten Besucher ein sehr schönes Wochenende am Aichstrutsee. Trotz der zahlreichen Menschen, die sich im oder neben dem Wasser vor allem am Samstag aufhielten, wurden keine coronawidrigen Verfehlungen von der Welzheimer Ortspolizeibehörde festgestellt. „Ich war am Samstagabend vor Ort und es wurde in vielen kleinen Gruppen von Familien oder Freunden gemütlich der Sommerabend genossen“, berichtet Welzheims Pressesprecher Uwe Lehar.

„Massentourismus in Zeiten von Corona