Blutspender in Welzheim ausgezeichnet: Warum Spender dringend gesucht werden

„Seit der Pandemie tun wir uns ja mit der Ehrung der Blutspender in der Sitzung des Gemeinderates kurz vor Weihnachten eher schwer. Deshalb begrüße ich die Blutspender heute im Juni. Mit Blick auf die Lage beim Blutspenden ist der heutige Tag aber noch besser gewählt als der Dezember“, so Welzheims Bürgermeister Thomas Bernlöhr.

Auf der Homepage des Blutspendedienstes Baden-Württemberg-Hessen ist ein Blutgruppenbarometer eingerichtet, an dem die aktuelle Versorgungslage in den Bundesländern Baden-Württemberg und Hessen abzulesen ist. „Nun weiß ich nicht, wer von Ihnen welche Blutgruppe hat und will auch niemandem Angst machen. Ich rate aber jedem, im eigenen Interesse mal einen Blick auf das Barometer zu werfen und das mit der eigenen Blutgruppe abzugleichen.

Kleiner Tipp, wer nicht weiß, welche Blutgruppe er hat, bei den Blutspendern steht die im Ausweis“, erklärte Bernlöhr. In den besten Kategorien „hoch“ und „normal“ ist aktuell keine Blutgruppe, drei Blutgruppen sind in der mittleren Kategorie namens „niedrig“, vier in der zweitletzten Kategorie „kritisch“ und eine Blutgruppe, nämlich „Null Negativ“, ist sogar in der letzten Kategorie mit der Bezeichnung „bedrohlich“.

Die Erklärung: In den Wochen vor den Sommerferien steigt der Bedarf und gleichzeitig nimmt insbesondere in den Sommerferien die Spendenbereitschaft deutlich ab. „Es gibt also keinen besseren Zeitpunkt, um Blutspender auszuzeichnen, als diese Wochen. Schließlich hat jede Ehrung ja zwei Funktionen: erstens das Lenken von öffentlicher Aufmerksamkeit auf ein Thema und ein Verhalten und zweitens die individuelle Auszeichnung von einzelnen Personen für dieses Verhalten“, so der Welzheimer Schultes.

Bösartige Erkrankungen steigen und man benötigt mehr Blutspender

Der überwiegende Teil der Blutempfänger sind heute Patienten mit bösartigen Erkrankungen: Kinder, Jugendliche und Erwachsene mit Blutkrebs, Lymphknotenkrebs oder anderen Krebserkrankungen.

Bei einer Chemotherapie wird die Zellteilungsfähigkeit der Krebszellen angegriffen. So kann dem Krebs Einhalt geboten werden, leider werden dabei aber auch körpereigene Zellen angegriffen, wie zum Beispiel das Knochenmark. Das führt zu Störungen bei der Blutzellenbildung. Blutungen und Blutarmut sind daher Nebenwirkungen dieser komplexen Behandlung.

„Wir alle kennen Menschen aus unserem unmittelbaren Umfeld, die davon betroffen sind. Die Liste der Patienten lässt sich problemlos fortsetzen. Selbst das beste medizinische System ist bei Krankheiten oder lebensgefährlichen Verletzungen ohne Blutpräparate nahezu machtlos“, sagt Bernlöhr.

Der Blutspender sei deshalb ein wichtiges, aber auch unterschätztes Glied in dieser „Rettungskette“. Vor Ort in der Eugen-Hohly-Halle zur Ehrung waren Hans Klenk (50-mal), Klaus Ladzenski und Andreas Däuber (je 25-mal). Thomas Bernlöhr gratulierte allen Blutspendern für ihre Hilfe.