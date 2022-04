Eines der schönsten Ziele im Stauferland startet mit vielfältigen Veranstaltungen in die neue Saison: Die Burg Wäscherschloss öffnet ab 1. Mai ihr mächtiges Tor und lädt zu einer Zeitreise ein. In diesem Jahr erleben die Burggäste ein abwechslungsreiches Programm mit einem Familientag, einem Aktionstag rund um Yoga und neuen Sonderführungen. Zudem führt der neue Wanderweg Irene von Byzanz, der am 15. Mai eingeweiht wird, an der Burg vorbei und macht sie damit zu einem perfekten