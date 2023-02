Christina Stumpp (CDU) kommt am Wochenende nach Welzheim: Wer diskutiert mit?

Nicht nur für die interessierten Bürger, die das Kreuz bei Landtags- oder Bundestagswahlen bei der CDU machen, ist der kommende Samstag, 4. Februar, ein interessanter Tag. Denn beim Besuch von MdB Christina Stumpp im Gasthof Lamm, Beginn um 18 Uhr, kann jeder kommen, der sich mit ihr über bundespolitische wie auch lokalpolitische Themen unterhalten möchte. Zum Essen gibt es schwäbische Maultaschen. Die stellvertretende Generalsekretärin der CDU Deutschlands und Wahlkreisabgeordnete Christina Stumpp wird versuchen, alle Fragen zu beantworten.

Christina Stumpp wird unter anderem über das Jahr im Zeichen des Krieges sprechen. So sagte sie im Vorfeld des Treffens in Welzheim auf ZVW-Nachfrage: „Im letzten Jahr haben wir eine schmerzliche Wahrheit erkennen müssen: Der Krieg ist nach fast 80 Jahren wieder nach Europa zurückgekehrt. Am 24. Februar 2022 hat Wladimir Putin einen schrecklichen Angriffskrieg gegen die Ukraine gestartet. Seitdem werden unschuldige Menschen - darunter auch viele Frauen und Kinder - bombardiert und aus ihren Häusern getrieben, schreckliche Kriegsverbrechen an der Zivilbevölkerung begangen und die Infrastruktur des Landes gezielt zerstört. Seit fast einem Jahr leidet das ukrainische Volk unter diesem blanken Terror.“ Zur bitteren Wahrheit gehöre auch, dass dieser Krieg sich nicht nur gegen das ukrainische Volk, sondern auch gegen das friedliche, demokratische und freiheitliche Europa insgesamt richte.

Christina Stumpp: „Der Kanzler ist nicht in der Lage zu führen“

Auch parteipolitische Themen werden in Welzheim am 4. Februar diskutiert. So sagt Stumpp zum Beispiel: „Es hat sich gezeigt: Der Kanzler ist nicht in der Lage zu führen. Wenn es darum geht, zu handeln, erleben wir Streit. Wenn ein klarer Plan benötigt wird, erleben wir Zögern und Zaudern. Wenn Regierungskunst gefragt ist, sehen wir grobe Fehler und ständiges Korrigieren. Insgesamt erleben wir ein echtes Versagen der Ampelkoalition.“ Aber auch über künftige Aufgaben soll zusammen mit dem Publikum in Welzheim gesprochen werden. „Das neue Jahr stellt auch unsere CDU vor ganz konkrete Aufgaben: Vor uns liegen drei Landtagswahlen - in Berlin, in Bremen und in Hessen. Dazu kommt die Landtagswahl für unsere Schwesterpartei CSU in Bayern. Und wir werden an unserem neuen Grundsatzprogramm weiterarbeiten, welches wir im nächsten Jahr verabschieden werden. Mit breiter Basisbeteiligung, neuen Ideen, unterscheidbaren Themen und neuen Lösungen für die Probleme unserer Zeit“, sagt Christina Stumpp.

Fragen für Themen zu Welzheim und Umgebung sind auch erwünscht

Und für die Besucher, die Themen aus Welzheim und der Umgebung ansprechen möchten, ist auch genügend Raum vorhanden. So erklärt Stumpp: „Wir werden mit dem Kommunalbüro die kommunale Ebene weiter stärken und fördern - mit frischen Ideen und innovativen Konzepten. Wir werden unser kommunales Ideennetzwerk weiter ausbauen, junge Talente gezielt fördern und unsere kommunalen Mandatsträger untereinander besser vernetzen. Als Mitglied der kommunalen Familie, Leiterin des Kommunalbüros und stellvertretende Generalsekretärin freue ich mich, diese Projekte weiter voranzutreiben.“

Also, wer am 4. Februar ab 18 Uhr im Gasthof Lamm vorbeikommen möchte, der kann mit Christina Stumpp diskutieren.