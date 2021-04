Wie intensiv und konsequent wird in Welzheim die Einhaltung von Corona-Regeln kontrolliert? Hierüber gab es in den letzten Tagen und Wochen immer wieder Unklarheiten. Die Stadtverwaltung wird deshalb in den nächsten Wochen immer nach dem Wochenende ein Fazit zur Anzahl der Kontrollen und der vorgefundenen Situation veröffentlichen. Zum Start der Bericht vom Freitag, 23. bis Sonntag 26. April:

Mit Beginn der warmen Jahreszeit hat eine City-Streife besetzt mit zwei Personen einer