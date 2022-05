Corona: Bis zu 130 Fälle im „Eins+Alles“ in Welzheim - keine Besucher erlaubt

Das Café Molina im „Eins+Alles“ bei der Laufenmühle in Welzheim ist voraussichtlich bis einschließlich Mittwoch, 25. Mai, geschlossen. Der Grund: Aus Infektionsschutzgründen, heißt es auf der Homepage. Wer nur diese Nachricht auf der Homepage des Erfahrungsfeldes der Sinne „Eins+Alles“ in Welzheim liest, dem ist aber noch nicht bekannt, dass bis zu 130 betreute Personen und Mitarbeiter positiv auf Corona getestet sind. Somit ist nicht nur das Café Molina bis mindestens 25. Mai geschlossen, sondern das komplette Erfahrungsfeld der Sinne ist nicht zugänglich.

Nur leichte Symptome

Das „Eins+Alles“ wird von der Christoperus Lebens- und Arbeitsgemeinschaft Laufenmühle e.V. als Werkstatt für behinderte Menschen (WfbM) betrieben. „Wir sind zwei Jahre lang gut durch diese Corona-Pandemie gekommen. Nun hat es uns getroffen. Corona ist eben noch nicht vorbei“, erklärt Pressesprecherin Daniela Doberschütz.

Damit sich das Coronavirus nicht weiter ausbreiten kann, seien alle Einrichtungen im Erfahrungsfeld der Sinne für die Gäste geschlossen. „Priorität haben nun unsere Bewohner. Die meisten Bewohner haben aber bisher keine oder nur leichte Symptome“, sagt Doberschütz. Damit die Bewohner aber weiterhin betreut werden können, ist eine sogenannte Pendelquarantäne eingerichtet: „Damit alle weiterhin versorgt werden, arbeiten positiv getestete Mitarbeiter bei den positiv getesteten Bewohnern. Anders wäre es auch nicht möglich. Und nach der Arbeit müssen sich die Mitarbeiter wieder direkt in die häusliche Quarantäne begeben“, so Daniela Doberschütz. Bei der Pendelquarantäne dürfen keine öffentlichen Verkehrsmittel genutzt werden.

An Christi Himmelfahrt wieder offen?

„Für weitere Infos kontaktieren Sie uns gern. Unsere Kundenberatung erreichen Sie unter Telefon 0 71 82/80 07 77 oder unter erfahrungsfeld@laufenmuehle.de“, so Daniela Doberschütz. Alle Reservierungen bis einschließlich 25. Mai sind abgesagt. Ob an Christi Himmelfahrt, also Vatertag, das Erfahrungsfeld der Sinne wieder öffnen darf, muss kurzfristig entschieden werden. „Wir bitten unsere Gäste und Besucher, sich vor der Anreise auf unserer Homepage www.eins-und-alles.de aktuell zu informieren“, so die Pressesprecherin Daniela Doberschütz.