Doch, doch: Hosenknöpfe hat Markus Frasch auch schon im „Klingelbeutel“ gefunden, erzählt der Pfarrer der evangelischen Verbundkirchengemeinde Welzheim und Rienharz schmunzelnd. Und hat Verständnis. Nicht jeder hat daran gedacht, Kleingeld mitzunehmen, wenn er in die Kirche geht. Aber gar nichts einzuwerfen kann auch unangenehm sein. Dann lieber in den Klingelbeutel werfen, was zur Hand ist.

Wobei der klassische Klingelbeutel in der Welzheimer Kirchengemeinde nicht standardmäßig,