Ein Corona-Tagebuch von Simone Dorra (freie Mitarbeiterin beim ZVW), die von ihrer Quarantäne berichtet.

Angefangen hat es am 11. Dezember. An dem Tag hab ich meinen Jüngsten zum Corona-Test geschickt, weil ihn seit seiner Rückkehr von der Uni in Stuttgart dieser komische, trockene Husten plagt. Nur zur Vorsicht, wohlgemerkt. Er hat schließlich immer Maske getragen, alle Abstände eingehalten, sich vorgesehen. Das haben wir alle.

13. Dezember. Immer noch kein Ergebnis. Wir haben