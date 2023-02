CVJM in Welzheim: Mit Gott zusammen Lego bauen

Bunt, wuselig und aufgeweckt – die Atmosphäre im Welzheimer Dietrich-Bonhoeffer-Haus ist einzigartig. Um die 100 Kinder rennen, stehen brav für Nachschub an „Baumaterial“ an oder sitzen in Teams schnatternd an ihren Tischen. Es sind die lange im Vorfeld angekündigten diesjährigen Lego-Bautage, die von Montag bis Mittwoch stattfinden. Alles organisiert unter der Schirmherrschaft des Welzheimer CVJM-Teams.

„Die Kinder sind innerlich um einiges größer, wenn sie fertig sind, denn das Gemeinschaftsgefühl stärkt beim Bauen“, verrät Julia Druschel, die mit 300 Lego-Bausätzen aus Schlüchtern (Hessen) angereist ist und durch den Verein „Das bunte Kinderzelt e. V.“ dieses Event für Mädchen und Jungs von sieben bis zwölf Jahren mit möglich machte. Sie ist im Vorstand des Kinderhilfswerks, dort angestellt und behält den Überblick, „wer wo was benötigt“. Im Repertoire hat sie Bausätze zu Lego City – wie Flugzeuge, Baukräne oder Häuser – und zur Lego-Star-Wars-Edition, deren Bausätze mit Raumschiffen und Fantasy-Welten glänzen. Für Jungs wurde dies noch um die Rubrik „Mittelalter“ – für Mädchen um die Rubrik „Lego Friends“ erweitert.

Lego-Stadt wird den Familien präsentiert

Ziel der dreitägigen Veranstaltung ist, neben einem Angebot an eingebrachten christlichen Werten, die große gesamtgestaltete Lego-Stadt am Mittwochnachmittag den Familien präsentieren zu können. Hierzu verteilte Julia Druschel zuvor Kärtchen nebst Bauanleitung, dazu den jeweilig passenden Bausatz, der von einer kleinen Variante mit 30 Lego-Steinen bis zu einer großen Bausatz-Variante mit 2500 Steinen wirklich für jeden etwas beinhalten kann.

„Jeder kann so oft kommen, wie er will“, verspricht Julia Druschel, und anhand des Ansturms an der Ausgabestelle sieht man: Der Andrang lässt über die gesamte Veranstaltung nicht wirklich nach. Einmal den gewünschten Bausatz ergattert, wandern die Kinder dann in Zweier- oder Dreier-Teams an einen der 65 aufgestellten Tische im Inneren des Dietrich-Bonhoeffer-Hauses und legen los.

Die am häufigsten gestellte Frage: Wo ist der Lego-Stein? „Man sieht, dass die jungen Menschen hier Spaß haben und dass sie in ihrer Tätigkeit emotional aufgehen“, schwärmt Olivia Gütler, Abiturientin und eine von 20 aufpassenden Mitarbeiterinnen des CVJM. „Am Anfang, vor der Mittagspause, nach der Mittagspause und zum Abschluss des Tages singen wir gemeinsam“, erzählt Olivia Gütler. Auf die Frage hin, was bei den Jugendlichen die meistgestellte Frage sei, muss sie lachen und gibt folgendes preis: „Wo ist der Legostein?“ sei bei den Fragen neben „was gibt es zum Mittagessen“ der Dauerbrenner.

CVJM-Event kommt bei den Kindern gut an

Diese Frage ist natürlich bei einer gefühlt dreitägigen Vollzeitbetreuung durchaus wichtig, und der CVJM punktet hier bei den kleinen Baumeistern mit kindergerechten Mahlzeiten wie Nudeln mit Tomatensoße, vegetarischen Burgern oder Saitenwürsten. „Für einen Unkostenbeitrag von 40 Euro sind die kompletten drei Tage somit abgedeckt“, erklärt Olivia Gütler weiter.

Bereits im November letzten Jahres starteten die Planungen und die Besucherzahlen des Events unterstreichen dessen Erfolg. „Weißt du, ich hab' daheim weniger Legosteine und hier sind es richtig viel“, flüstert Bea Jontia quer über den Tisch und hilft parallel ihrer Freundin Lucy Sauter, beide sieben Jahre alt, beim Aufbau ihres Projekts „Turm mit Katapult“. Lucy findet das CVJM-Event toll und pflichtet ihrer Freundin mit lauter Stimme zu, „genau – und weil hier viele Kinder sind“.

Christlichen Input bei Lego-Bautagen

Mit einem Augenzwinkern begutachtet derweil Leo Schabel das Geschehen. Er ist Jugendreferent der ortsansässigen Kirchengemeinde wie auch des CVJM und freut sich laut eigener Aussage darüber, „dass man mit einem Event wie den Lego-Bautagen den Kids einen christlichen Input anbieten kann, ganz kindgerecht, versteht sich“. Leo Schabel berichtet hierzu von einer Lego-Andacht, die anhand einer Power-Point-Präsentation „einen Lebensbauplan“ aufzeigen kann. Am Anfang steht der Bausatz, wie Gottes Gedanke für die Menschen bei der Geburt. Nun kann man mit einer Anleitung, basierend auf christlichen Werten, eine Art „Bauempfehlung“ vollziehen. Ein Angebot – aber nie ein Muss.

Familiengottesdienst und Ausstellung sind die Höhepunkte

„Es ist genial, dass die Kids Spaß haben und hier mit Lego bauen können, was sie daheim oft nicht haben“, ergänzt Leo Schabel. Der finale Familiengottesdienst und die Ausstellung in Form der von allen Kindern gebauten Lego-Stadt sind der Höhepunkt der dreitägigen Bauphase. Diese kann dann abschließend vor Ort von interessierten Familienangehörigen bestaunt werden.

Wer nun Lust bekommen hat, seinen Kindern auch mal ein paar coole Stunden mit Freunden zu ermöglichen, kann sich jetzt schon mal das CVJM Jungen- und Mädchenzeltlager, das von Ende Juli bis Anfang August stattfinden wird, vormerken. Wenn es wieder heißt: an einem Ort gemeinsam Spaß haben, Gemeinschaftsgefühl stärken, und das mit kindgerechten Werten.