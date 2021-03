CVJM Welzheim sucht den Lego-Profi

Der CVJM Welzheim sucht in den Osterferien den Lego-Profi von Welzheim. Welches Kind im Alter von sieben bis zwölf Jahren stellt sich der Herausforderung, gewinnt den Bauwettbewerb und darf sich über einen Besuch im Schwabenpark freuen?

Überraschungspaket mit Spielen

Alle angemeldeten Jungen und Mädchen haben in ihrem eigenen Zuhause in der Zeit vom 31. März bis 9. April um 12 Uhr die Möglichkeit, mit eigenen oder von anderen ausgeliehenen Lego-Bausteinen ein eigenes Bauwerk zu fertigen und damit am Bauwettbewerb teilzunehmen. Eine Jury bewertet alle eingesandten Fotos der Bauwerke und gibt ihre Entscheidung am 11. April über die Website und die Social-Media-Kanäle des CVJM Welzheim bekannt.

Neben dem Lego-Bauwettbewerb können sich die Kinder über ein Überraschungspaket mit Spielen für zu Hause, eine spannende Geschichte und eine Stadt-Rallye rund um die bunten Bausteine freuen.

Wer sich gern zu diesen Legobautagen zu Hause anmelden möchte, kann dies bis zum 19. März tun unter: https://cvjm-welzheim.de/anmeldung/

Für eventuelle Nachfragen steht das Legotageteam gern zur Verfügung unter Legotage@cvjm-welzheim.de