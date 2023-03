Dank Kärcher-Spende: Ein neuer „Edelstein“ für das JuWel in Welzheim

Vor vierzehn Monaten hat Kärcher-Firmenchef Hartmut Jenner auch schon hier im Jugendzentrum Welzheim (JuWel) gesessen, auch diesmal gibt es Kaffee und Kuchen - und neugierige Kinderfragen. Damals wollte man auch von ihm wissen, wann er ins Bett geht (noch heute wird darüber geschmunzelt) und wie viele Kinder er hat. Diesmal interessieren sich die jungen Besucher des JuWel dafür, welche Fächer er in der Schule am liebsten mochte. „Sport“, sagt der Chef von 15.500 Angestellten weltweit wie aus der Pistole geschossen, „und am allerliebsten Mathe.“ Der kleinen Mia neben ihm leuchtet das nicht ein. Sie kann Mathe nicht leiden; am liebsten würde sie Künstlerin werden und danach alle Mitarbeitenden des JuWel zu ihren Ausstellungen einladen. Hartmut Jenner zwinkert ihr zu. „Dann sollten wir unbedingt tauschen.“

Weitere Projekte dieser Art gibt es in Schorndorf, Backnang und Waiblingen

Sanna hat andere Ambitionen; sie würde gerne beim Lidl an der Kasse arbeiten. Gerade hat man im JuWel ihre „Zwei bis Drei“ in Deutsch gefeiert; als Mitarbeiterin Lea Fauser davon erzählt und es spontanen Applaus gibt, taut Sanna auf und erzählt davon, dass sie in Mathe sogar eine Eins minus geschafft hat. Diesmal ist der Applaus noch größer.

Eigentlich wollte man im JuWel sein Angebot nicht nur den Welzheimer Kindern machen, sondern auch die kleineren Orte ringsherum mit einbeziehen - denn weitere Projekte dieser Art gibt es nur in Schorndorf, Backnang und Waiblingen. Das hat sich allerdings als undurchführbar erwiesen, weswegen die kleinen Besucher, die unter der Woche hier ein Mittagessen bekommen und ihre Hausaufgaben machen, allesamt aus der Limesstadt kommen.

Jugendzentrum entwickelt neues Programm

Die Betreuung einzelner Schüler zu intensivieren, war bislang aus Zeit- und Personalgründen kaum möglich, aber nachdem Hartmut Jenner bei seinem letzten Besuch spontan zugesagt hat, die Hälfte des Gehaltes für eine neue Vollzeit-Stelle zu übernehmen, konnte das Jugendzentrum ein neues Programm entwickeln, das jetzt beginnt. Es heißt „Jade“ (Abkürzung für „JuWel im Alltag durch Einzelförderung“). Matthias Reichart und Felix Schurr, beides erfahrene Betreuer im JuWel (und bezahlt von der ambulanten Hilfe des SOS-Kinderdorfes Württemberg), haben ihre Arbeitszeit um insgesamt 50 Prozent aufgestockt; Teile ihrer Aufgaben für die ambulante Hilfe wird eine weitere Halbzeitkraft übernehmen, die noch eingestellt werden muss.

Jenner überreicht Spendenscheck von 17.500 Euro

Und zukünftig gibt es pro Woche durch “Jade“ zwanzig Extrastunden, in denen Kinder, die sich mit irgendeinem Fach besonders schwertun, einzeln noch gezielter gefördert werden können. Für die regelmäßige finanzielle Unterstützung durch die Firma Kärcher bedankt sich Rolf Huttelmaier, Einrichtungsleiter des SOS-Kinderdorfes Württemberg, in einer kleinen Ansprache - auch dafür, dass das Unternehmen mit zusätzlichen 10.000 Euro die Freizeiten für 85 Kinder des SOS-Kinderdorfes Württemberg unterstützt hat.

Nach der anschließenden, lebhaften Fragerunde war eigentlich vorgesehen, zusammen ein paar Zauberstäbe aus Holz zu schnitzen, aber Hartmut Jenner hat diesmal nur noch Zeit dafür, die Zauberstab-Rohlinge wenigstens anzuschauen, bevor er seinen aktuellen Spendenscheck von 17.500 Euro überreicht. Und dann mit einem freundlichen Abschiedsgruß wieder aufbricht - bis zum nächsten Mal.