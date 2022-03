„Kunst wäscht den Staub des Alltags von der Seele“, wusste schon Pablo Picasso. Und Hand aufs Herz: Wer kann so ein „Waschprogramm“ derzeit nicht vertragen? Die Kultursäule Welzheim bietet Gelegenheit dazu und hat für dieses Jahr ein vielversprechendes Veranstaltungsprogramm zusammengestellt. Den Auftakt hat am Samstag „Eine Hommage an den Süden in Wort und Ton“ mit dem Programm „Süden“ und den Künstlern Michael Stülpnagel, Andreas Baumann sowie Uriel Stülpnagel gemacht. Der Abend war als