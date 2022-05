„Das Geheimnis der verlorenen Melodie“ mit Welzheimer Ballettschule Sylvia Elbs

Nach drei Jahren Pause präsentiert sich die Ballettschule Sylvia Elbs wieder mit einer ihrer außergewöhnlichen Vorstellungen. Durch Corona musste die für Mai 2021 geplante Aufführung um ein Jahr verschoben werden. Umso sehnlicher wurden die Proben nun von den Schülern erwartet.

Nach fast zwei Jahren Ausnahmezustand sehnten sich die Schüler unglaublich nach dem Unterricht in der Gruppe, dem Umgang mit den anderen Schülerinnen und natürlich nach ihren Lehrerinnen. Seit August 2020 gehört Isabell Schönig mit zum Team. Sie ist die Tochter der Schulleiterin Sylvia Elbs und ist quasi tanzend aufgewachsen.

Man merkt den Kindern das Glück an, sich wieder ohne größere Einschränkungen im Raum und mit ihren Kameraden bewegen zu dürfen, zu lachen, sich auszutoben und natürlich auch, wieder „live“ lernen zu dürfen.

Karten gibt es noch und die Künstlerinnen freuen sich auf ein großes Publikum

„Das Geheimnis der verlorenen Melodie“ ist der Titel der Aufführung, auf die im letzten halben Jahr hingearbeitet wurde. Die Geschichte handelt von zwei Schwestern, die auf der Suche nach einer Spieldose verunglücken und fortan als Geister ihr Dasein fristen, bis sie erlöst werden.

Wer bei dieser Ballettaufführung nur an Tänzchen an Tänzchen im Tutu denkt, hat sich geschnitten. Durch einen durchgehenden Handlungsstrang, viele schauspielerisch dargestellte Szenen und abwechslungsreiche Musik wird das Publikum auf Trab gehalten. Die Geschichte wird mit ca. 180 Schülern in mehr als 300 Kostümen aufgeführt, wobei Kostüme, Bühnenbilder und Requisiten, soweit es geht, selbst hergestellt sind. Mit viel Liebe zum Detail stellt die Ballettschule ein Gesamtkunstwerk auf die Bühne.

Die Vorstellungen finden am 28. und 29. Mai in der Staufenhalle in Plüderhausen statt. Einlass ist ab 14.30 Uhr und Beginn um 15 Uhr. Die Eintrittspreise variieren von 12 bis 16 Euro. Karten können telefonisch unter 07182/555 vorbestellt werden, da der Kartenvorverkauf bereits begonnen hat, sind für den 29. Mai nur noch wenige Karten verfügbar. Für den 28. Mai gibt es aber noch Karten und jeder, der die jungen Künstlerinnen unterstützen möchte, „sollte sich unbedingt eine Karte kaufen, denn es lohnt sich“, so Sylvia Elbs.