„Ich finde, dass das Demonstrationsrecht ein hohes Gut unserer Gesellschaft ist. Aber Demonstrationen zu machen, um Menschen zu erklären, es würde Corona nicht geben, alles sei nicht so schlimm oder was man sonst so bei Querdenker-Demos hört, davon distanziere ich mich klar. Ich habe selbst Kinder, die Masken in der Schule tragen und nicht unter einer Traumatisierung leiden“, erklärte Bürgermeister Ronald Krötz während der Kundgebung auf dem Alfdorfer Marktplatz, die unter dem Motto stand: