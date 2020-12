„Coronawahnsinn stoppen“ lautete die Aufschrift auf dem tiefroten Banner, das dem Demonstrationszug vorangetragen wurde, der sich am Samstagmittag durch Welzheim zog. „Die Menschen müssen wachgerüttelt und darüber informiert werden, was in diesem Land geschieht“, begründete Stephan Schmidt seine Teilnahme an dem Demonstrationszug. Die seit Samstag geltende Ausgangssperre und der bevorstehende Lockdown – für Schmidt „Extremmaßnahmen, die mit der Zahl der Erkrankten in keinem Verhältnis