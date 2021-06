Zwei Jahre liegt der 35. Welzheimer Triathlon nun schon fast zurück. Für Athleten ist das schon eine kleine Ewigkeit, in der sie sich nicht mit ihren Gleichgesinnten – in dem Fall auch Leidensgenossen – sportlich messen konnten. Die gute Nachricht ist nun: Das Licht am Ende des langen Tunnels ist nun endlich zum Greifen nah. Genau gesagt am Samstag 3. Juli, wenn um 10 Uhr in der Früh die ersten Athleten mit dem Startschuss am Aichstrutsee ihre 1. Triathlonreise 2021 durch den Schwäbischen