„Der Teufel los“ beim Mühlentag im Schwäbischen Wald am Pfingstmontag (06.06.)

Am Pfingstmontag fand nach zweijähriger Corona-Pause zum 27. Mal der Mühlentag im Schwäbischen Wald statt. Zehn Mühlen hatten für die angereisten Besucherinnen und Besucher zur Besichtigung geöffnet. An allen Standorten der Tour gab es Bewirtung für die Angereisten aus dem Kreis und darüber hinaus. Außerdem fand an der Voggenberg-, Hag-, Menzlesmühle und Michelauer Ölmühle eine „Kirche im Grünen“ statt.

Der Koordinator des Mühlentags, Dieter Frey, zeigt sich mehr als zufrieden: „Es war der Teufel los. Eine Völkerwanderung ist nichts dagegen.“ Seiner Einschätzung nach haben sich „Tausende Leute“ auf den Weg in den Schwäbischen Wald gemacht. Bei den morgendlichen Gottesdiensten seien alle Plätze belegt gewesen. Später am Nachmittag, so Dieter Frey, war dann sogar noch mehr los. Die Stimmung war jedenfalls hervorragend.