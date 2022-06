Der Umwelttag im Stauferland am 5. Juni

Zum Tag der Umwelt, dem 5. Juni, bieten Burg Wäscherschloss und Kloster Lorch ein Programm rund um das Thema Nachhaltigkeit.

In Burg Wäscherschloss erwarten die Besucherinnen und Besucher nachhaltige Leckereien und eine Burgrallye für Kinder. Kloster Lorch lockt mit einem Spaziergang im Klostergarten, einer Wanderung zu den Mammutbäumen, einer Greifvogelschau und mit ungewohnten Einblicken hinter die Kulissen.

Kloster Lorch und Burg Wäscherschloss sind zwei Wahrzeichen mitten im Herzen des geschichtsträchtigen Stauferlands. Das einstige Benediktinerkloster war das Stammkloster der Staufer - mehrere Staufer sind in der Kirche in der prachtvollen Tumba, einem Hochgrab, beerdigt. Nur wenige Kilometer entfernt erhebt sich die trutzige Burg Wäscherschloss. Hinter der dicken Mauer lebte die treue Dienstmannschaft der Staufer - und behütete die Umgebung. Am 5. Juni laden Kloster und Burg zum Besuch ein. Passend zum Tag der Umwelt setzen die beiden Staufermonumente am Sonntag einen Schwerpunkt auf Nachhaltigkeit und den achtsamen Umgang mit der Natur: Das Wäscherschloss lockt mit biozertifizierten Leckereien, das Kloster mit einer Führung durch den Klostergarten und einer Wanderung zu den Mammutbäumen - Groß und Klein tauchen in beiden Monumenten bei weiteren Rundgängen in die Welt der Staufer ein.

Nachhaltig genießen in Burg Wäscherschloss

Selbst gemachte Holunderblüten-Zitronen-Limonade, Pesto und Butter, Marmeladen, Liköre, Kuchen und Pralinen - die „Manufaktur für Feines aus Meisterhand“ lädt in Burg Wäscherschloss zum nachhaltigen und biologischen Genuss ein.

Die Produkte sind, bis auf den Kaffee, alle biozertifiziert. Das Unternehmen bewirtschaftet eine circa zwei Hektar große landwirtschaftliche Fläche. Naschkatzen sowie nachhaltigen Käuferinnen und Käufern bietet sich eine willkommene Gelegenheit, um ökologische Lebensmittel zu entdecken. Kaffee, Kuchen und Limonade lassen sich am besten auf der Wiese vor Burg Wäscherschloss genießen. Es lohnt sich, eine Picknickdecke mitzubringen und den herrlichen Ausblick zum mächtigen Hohenstaufen in Ruhe zu genießen.

Neben Leckereien tauchen die Gäste am Sonntag und am Pfingstmontag um 15 Uhr in die Geschichte der Burg ein: Wer lebte hier? Was aßen und tranken die Leute im Mittelalter? Die Familienführung für Groß und Klein verrät es. Wer die wehrhafte Burg auf eigene Faust entdecken will, für den bietet sich der freie Rundgang an. Am Samstag, Sonntag und auch am Montag gibt es eine spannende Überraschung für Kinder. Die Kinderrallye ist kostenfrei, wenn man ein Ticket für den freien Rundgang bucht.

Die Welt der Staufer in Lorch erleben

Auch Kloster Lorch bietet am 5. Juni so einiges. Um 13 Uhr erkunden Besucherinnen und Besucher den abwechslungsreichen Klostergarten und die riesigen Mammutbäume unweit des Klosters. Die rund zweistündige Führung ist für Kinder ab acht Jahren geeignet, der Wanderweg ist nur teilweise kinderwagentauglich. Wie war es, als Junge in einer Herrscherfamilie aufzuwachsen? Um 13.30 Uhr wirft die Familienführung „Stauferkind“ einen erfrischenden Blick auf die Welt der Staufer. Um 15 Uhr betreten die Besucherinnen und Besucher unbekanntes Terrain. Das Team von Kloster Lorch gibt einen Einblick in Bereiche, die sonst nicht zugänglich sind. Ebenfalls um 15 Uhr beginnt die Flugschau in der Stauferfalknerei. Die imposanten Greifvögel haben schon den Staufer Kaiser Friedrich II. fasziniert - bei der Flugschau kann man sie aus nächster Nähe erleben.

Wäscherschloss und Kloster Lorch in Kombination

Am Tag der Umwelt, und auch jeden Sonntag, bieten Kloster Lorch und Burg Wäscherschloss ein attraktives Angebot an. Beide Staufermonumente lassen sich in Kombination ausgezeichnet erkunden: Die Kombiführung beginnt in Kloster Lorch um 11 Uhr. Der einstündige Rundgang führt die Gäste durch die altehrwürdige Klosteranlage. In der rund dreistündigen Pause können die Besucherinnen und Besucher wunderbar vom Kloster Lorch zum Wäscherschloss in herrlicher Landschaft wandern - oder eine Pause im Klostercafé einlegen. Weiter geht’s um 15 Uhr am Wäscherschloss.

Infos

Sonntag, 5. Juni, und Montag, 6. Juni 2022, 15 Uhr

Familienführung in Burg Wäscherschloss

Das Leben auf Burg Wäscherschloss

Preis: Erwachsene 7 €, Ermäßigte 3,50 €, Familien 17,50 €

Dauer: 1 Stunde

Sonntag, 5. Juni 2022, 13 Uhr

Mammutbäume und Klostergarten - die Helfer der

Natur, Führung und Wanderung zum Tag der Umwelt

Preis: Erwachsene 8 €, Ermäßigte 4 €, Familien 20 € zzgl. Eintritt

Dauer: 2 Stunden

Sonntag, 5. Juni 2022, 13.30 Uhr

Familienführung „Stauferkind“ im Kloster Lorch

Preis: Erwachsene 3 €, Ermäßigte 1,50 €, Familien 7,50 € zzgl. Eintritt

Dauer: 1 Stunde

Sonntag, 5. Juni 2022, 15 Uhr

„Klostergeheimnisse“ im Kloster Lorch

Führung für extra Neugierige

Preis: pro Person 5 € zzgl. Eintritt

Dauer: 1 Stunde

Sonntag, 5. Juni 2022, 15 Uhr

Greifvogelschau

Stauferfalknerei Lorch

Preis: Erwachsene 8 €, Ermäßigte 4 €, Familien 20 €

Kombiführung Kloster Lorch und Wäscherschloss

11 Uhr Kloster Lorch

15 Uhr Wäscherschloss

Dauer: jeweils 60 Minuten

Preis: 6 € zzgl. Kombi-Eintritt Kloster Lorch und Wäscherschloss