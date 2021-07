Der Welzheimer Omnibusbahnhof soll umgebaut werden. Dies beschloss der Gemeinderat in seiner Sitzung am vergangenen Dienstag. Angepeilt ist, ihn nach rund 40 Jahren umfassend zu erneuern und an zukunftsorientierte Mobilitätserfordernisse anzupassen, so die von der Stadtverwaltung erarbeitete Beschlussvorlage.

Neben dem baulichen Zustand der Fahrbahnen, der Bordsteine und der Infrastruktureinrichtungen sei ein Auslöser der Planung auch die gesetzliche Vorgabe, alle wesentlichen