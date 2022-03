Der internationale Tag des Wassers am 22. März steht in diesem Jahr unter dem Motto „Das Grundwasser ins Bewusstsein rücken“. Dazu gehört auch, auf die elementare Bedeutung des Grundwassers für die Trinkwasserversorgung in Baden-Württemberg hinzuweisen.

Landesweit entstammen rund 50 Prozent des Trinkwassers den Grundwasservorkommen, weitere 20 Prozent den Quellwasservorkommen, also dem Grundwasseranteil, der sich seinen Weg ans Tageslicht sucht. Bei einem Jahresbedarf von 650