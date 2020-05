Still und wunderschön liegt die „Perle des Welzheimer Waldes“, der Ebnisee, zu Füßen der Fußgänger. Doch was sich gleich daneben im Hotel Reich am Ebnisee abspielt, ist wie bei allen Gastronomen nur schwer zu ertragen. Und was bleibt, ist die große Unsicherheit. Wie soll es weitergehen im Gastrogewerbe?

„Die Krise beutelt uns sehr“

Muttertag ohne Essengehen, Ostergäste, denen abgesagt werden musste, ebenso Taufen, viele Konfirmationen und Hochzeiten. „Die Krise beutelt uns