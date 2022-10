Die "Queenz of Piano" in Welzheim: Wenn Pharrell Williams auf Beethoven trifft

Ein swingender Mozart, Chopin und Sting, die verschmelzen: Mit einem mitreißenden Programm begeisterten Jennifer Rüth und Ming, das Duo „Queenz of Piano“, in Welzheim ihr Publikum. Rüth ist Pianistin, Ming ebenfalls. Aber sie spielen nicht nur Klavier, sie singen auch gut. Oder benutzen ihre Flügel wahlweise als Perkussionsinstrument oder Harfe. Oder sie spielen Schlagzeugsoli auf großen Trommeln. Oder Gitarrenriffs auf einem tragbaren Keyboard. Manchmal tun sie während ihres Auftrittes am Samstag in der Eugen-Hohly-Halle alles gleichzeitig.

Klassische Stücke gegen den Strich gebürstet

Das Konzert beginnt damit, dass zwei attraktive Damen in Knallrot auf die Bühne kommen und mit spanischer Klassik von Hector Mendoza ihr Programm eröffnen – nur, um den Rest ihrer klassischen Stücke virtuos gegen den Strich zu bürsten. Fängt schon gut an mit Mozarts „Alla Turca“, das entschieden swingt und auch einiges von einem Ragtime hat. Und da es viel zu wenige klassische Komponistinnen gibt, haben die beiden der Einfachheit halber eigene Stücke mitgebracht; zum Beispiel „On the fly“, das zart und nachdenklich daherkommt, oder den lyrischen „December Song“, den Rüth für ihre heute vierjährige Tochter geschrieben hat.

Aber was den beiden ein Alleinstellungsmerkmal verschafft, ist ihr unerschrockener Mut, Klassik und Pop- oder Rocknummern miteinander verschmelzen zu lassen. Da passen Beethovens „Ode an die Freude“ und Pharrell Williams’ „Happy“ plötzlich perfekt zusammen, da vereint sich Chopin mit „Shape of my Heart“ von Sting, ertönt die berühmte „Toccata“ von Bach unversehens Hand in Hand mit „Thunderstruck“ von AC/DC. Das Publikum kriegt sich vor Begeisterung gar nicht mehr ein. „Geiler Scheiß!“, kommt es beeindruckt aus der ersten Reihe.

Nach der Pause lassen die Musikerinnen zwei Trommeln dröhnen, als Auftakt zu einer dramatischen Piano-Version der Filmmusik von „Game of Thrones“. Abgesehen von ein paar Halleffekten und Background-Sounds aus der Konserve machen Rüth und Ming alles live – ob sie den Flügel zum Schlagzeug umfunktionieren, oder ob bei einem wilden Mix aus Chopins Revolutionsetude und „Eye of the Tiger“ ein tragbares Keyboard als Gitarrenersatz herhalten darf. Inzwischen groovt das Publikum enthusiastisch mit und lässt sich beim letzten Titel „La Vida“ von Coldplay sofort zum Aufstehen und Mitsingen überreden.

Billy Jean und Wiegenlieder zum Schluss

Wobei damit das Konzert natürlich noch nicht zu Ende ist. Als Zugabe folgt erst „Billy Jean“ – und als Nächstes, um die begeisterten Zuhörer sozusagen wieder herunterzuholen, ein sanftes Medley aus allerlei Wiegenliedern. Aber selbst dann dürfen die Queenz noch nicht von der Bühne - aus der Halle ertönt um 22.20 Uhr noch ein „Ungarischer Tanz“. Und wahrscheinlich hätten die beiden - wenn es nach dem Publikum gegangen wäre - noch die ganze Nacht so weitermachen dürfen.