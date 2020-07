Die Welzheimer Wilhelmstraße ist ab Montag, 6. Juni, voll gesperrt

Welzheim.

Die Baustelle Wilhelmstraße/äußerer Kirchplatz ist kurz vor dem Abschluss. In dieser Woche ab dem heutigen Montag, 6. Juli, wird die komplette Straße zwischen Einmündung Rudersberger Straße und Einmündung Schlossgartenstraße gesperrt. Eine Durchfahrt auf und vom inneren Kirchplatz ist nicht möglich. In dieser Woche wird auf der gesamten Straße der Feinbelag aufgebracht. Die Fußgänger und auch der Lieferverkehr werden gebeten, die Straße in diesen Tagen nicht zu betreten beziehungsweise zu befahren. Die Stadtverwaltung Welzheim weist darauf hin, dass die Sperrung zu beachten ist, da für Schäden nicht gehaftet wird. Ab 13. Juli ist die Strecke auch für den Busverkehr befahrbar. Die Restarbeiten werden ohne Sperrung erledigt, sodass alle wieder in Welzheim einkaufen können. Foto: Benjamin Büttner