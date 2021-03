Am 17. März 1921 wurde Elsbeth Sannwald, geb. Volkmann, im Stuttgarter Osten geboren. Es waren damals unruhige Zeiten in der Weimarer Republik nach dem Ersten Weltkrieg. Der März 1921 ging in die Geschichte ein als Mitteldeutscher Aufstand, auch Märzaktion genannt. Eine von KPD, KAPD und anderen linksradikalen Kräften entfesselte bewaffnete Arbeiterrevolte in der Industrieregion um Halle, Leuna, Merseburg sowie im Mansfelder Land sorgte für Schlagzeilen. Die Aktion endete mit der Niederlage