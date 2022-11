Diebstahl aus Bücherregal in Welzheim? Seenotretter möchten ihr Schiff zurück

Wer hat das Sammelschiff der Seenotretter aus dem Welzheimer Bücherregal mitgenommen? Bevor es zu einer Anzeige wegen Diebstahls kommt, hofft Manfred Tegenkamp, ehrenamtlicher Mitarbeiter der Seenotretter, dass das Sammelschiff wieder an seinen Platz im Bücherregal zurückgebracht wird.

Die Bücherfreunde Welzheim betreiben in Welzheim offene Bücherregale. Vor etlichen Wochen wurde darauf hingewiesen, dass für die Kalenderwochen 44/45 ein „Seefahrtsspecial“ geplant war. „Daraufhin habe ich mich, als ehrenamtlicher Mitarbeiter der Seenotretter, mit Jennifer Haußmann von den Bücherfreunden Welzheim in Verbindung gesetzt und abgestimmt, dass bei diesem Special Informationen über die Seenotretter ausgelegt werden und ein Sammelschiff aufgestellt wird“, so Tegenkamp. Von diesen Sammelschiffen sind weltweit 15.000 Stück im Einsatz. Der finanzielle Beitrag zur Finanzierung der Seenotretter liege bei 500.000 Euro im Jahr, berichtet Manfred Tegenkamp.

Noch gibt es keine Diebstahlsanzeige

Am letzten Freitag wurde nun die Aktion gestartet, Infomaterial ausgelegt und ein Sammelschiff aufgestellt (siehe Bild). „Am Nachmittag erreichte mich dann eine Nachricht von Jennifer Haußmann, dass das Sammelschiff, welches auch als Klingelbeutel der Seefahrt bezeichnet wird, mitgenommen worden ist. Da ich grundsätzlich an das Gute in den Menschen glaube, gehe ich davon aus, dass die Person, die das Schiff mitgenommen hat, davon ausgegangen ist, dass auch dieses Schiff einfach kostenlos, so wie ja alles andere aus dem Regal auch, mitgenommen werden kann. Dieser Gedanke ist aber falsch. Das Sammelschiff ist Eigentum der Seenotretter und darf ausschließlich für Sammelzwecke der Seenotretter eingesetzt werden“, sagt Manfred Tegenkamp.

Daher die Bitte, das Schiff einfach wieder ins Regal zu stellen oder bei den Bücherfreunden abzugeben. „Sollte es bis Ende der nächsten Woche nicht wieder auftauchen, bin ich als Sammelschiffkapitän, das heißt als Betreuer für dieses Sammelschiff, verpflichtet, bei der Polizei Diebstahlsanzeige zu erstatten“, so Tegenkamp.