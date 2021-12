Seit ein paar Wochen sind sie bereits beim DRK-Kreisverband Rems-Murr aktiv und werden in den nächsten drei Jahren zum Notfallsanitäter und zur Notfallsanitäterin ausgebildet. Es steht viel Theorie auf dem Stundenplan und noch mehr Praxis; in den Kliniken, aber vor allem in den Lehrrettungswachen des DRK Rems-Murr, wo erfahrene Kolleginnen und Kollegen und insbesondere die Praxisanleiter den jungen Leuten viel Wissen und praktische Ratschläge mit auf den Weg geben