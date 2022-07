DRK-Ortsverein Welzheim/Kaisersbach ist gut aufgestellt

Nach sieben Jahren Dauerkrise seien die ehrenamtlichen Helferinnen und Helfer des Deutschen Roten Kreuzes mittlerweile an den Grenzen der Belastbarkeit angelangt, warnte der Geschäftsführer des Kreisverbandes Rems-Murr, Sven Knödler, am vergangenen Freitag auf der Mitgliederversammlung des Ortsvereins Welzheim/Kaisersbach.

Er sei froh und dankbar, betonte Knödler, dass man sich nach langer Zeit bei derartigen Veranstaltungen wieder „live“ gegenübersitzen könne, zwischenmenschliche Gespräche von Angesicht zu Angesicht führen und die Emotionen seiner Gegenüber wahrnehmen könne.

Er betonte, dass Ehrenamt und die ehrenamtlich Engagierten diejenigen seien, die unsere Gesellschaft zusammen und deren Funktionieren aufrecht hielten. „Es ist toll, dass diese Menschen da sind und sich selbstlos an vorderster Front einbringen.“ Aber sie befänden sich nun seit sieben Jahren ununterbrochen im Dauermodus, angefangen bei der Flüchtlingskrise 2015 und der seitdem durchgehend zu leistenden Betreuungsarbeit.

2020 sei dann die bis heute andauernde Corona-Krise dazugekommen, 2021 die Überschwemmungskatastrophe im Ahrtal, zählte Knödler auf. „Und als wir gedacht haben, dies allein schon wäre nicht mehr zu toppen, dann ist dieser Krieg gekommen, mitsamt seinen Auswirkungen auf uns alle.“ Und wieder sei das Rote Kreuz massiv gefragt, bei der Erstversorgung der ankommenden Kriegsflüchtlinge mit Kleidung, Unterkunft und allem Lebensnotwendigen, bei deren Betreuung. Und auch bei der Hilfe direkt vor Ort seien mittlerweile ehrenamtliche Mitarbeiter des Roten Kreuzes im Hilfseinsatz.

„Wie lange können Ehrenamtliche diese Belastung ertragen, wie lange hält unsere Gesellschaft dies aus?“ Knödler warnte davor, die Menschen zu überfordern. Die Schere zwischen dem, was im sozialen, erzieherischen, pflegerischen und medizinischen Bereich notwendig und was tatsächlich vorhanden sei, gehe immer weiter auseinander, mahnte Knödler und verwies auf den akuten Fachkräftemangel, dem ein ständig wachsender Bedarf und immer mehr gesetzliche Vorgaben gegenüberstehen. „Die Aufgaben gehen nicht aus, und es wird weitere Krisen geben,“ so der Kreisgeschäftsführer. Für die Zukunft sei es notwendig, die Strukturen im Roten Kreuz weiterzuentwickeln, die Menschen erneut zu mobilisieren und zusammenzubringen.

Dass der Ortsverein Welzheim/Kaisersbach angesichts dieser Perspektiven gut aufgestellt ist, darauf verwiesen die Rechenschaftsberichte über das vergangene Geschäftsjahr, das von den Auswirkungen der Corona-Pandemie überschattet war, „die uns“, so Bürgermeister Thomas Bernlöhr als Vorsitzender, „auch weiterhin begleiten wird“. Der Alfdorfer Bereitschaftsleiter Boris Beck referierte über die zahlreichen Notfall- und Corona-Einsätze, den Ausbildungs- und Kursbetrieb, während Erika Maier über die unter Epidemiebedingungen erschwerte Familien- und Seniorenarbeit berichtete.

Dass Veranstaltungen im Bewegungsprogramm möglich waren, sei nicht zuletzt darauf zurückzuführen, dass man auf eigene Räumlichkeiten zurückgreifen kann, betonte sie. Diese Räumlichkeiten, sprich das DRK-Heim, stellten allerdings zugleich das Sorgenkind von Schatzmeisterin Denise Frank dar, die aufgrund umfangreicher Bau- und Renovierungsmaßnahmen, die mit ca. 20.000 Euro zu Buche schlugen, ein dickes Loch verbuchen musste. Grund zur Sorge sind auch die im Vergleich zu Vor-Coronazeiten nach wie vor niedrigen Zahlen bei den Blutspendern.

Die Neuwahlen des Vorstands erbrachten ein Ergebnis: Vorsitzender Thomas Bernlöhr, Stellvertreterin Sozialleiterin Erika Maier, Schatzmeister Boris Hinderer (neu), Schriftführerin Ute Knödler, Mitgliedervertreterin Iris Seitz, Beisitzer Christian Frank und Kassenprüferin Andrea Teply. Die bisherige Schatzmeisterin Denise Frank bleibt weiterhin Blutspenden-Einsatzleiterin.