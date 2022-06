E-Books sind der absolute Renner in der Welzheimer Mediathek

Auch im Jahr 2021 war die Mediathek wieder von längeren coronabedingten Schließungen betroffen. Im Vergleich zu normalen Jahren erreichte die Mediathek nur 48 Prozent der Öffnungszeiten. Dagegen gingen die Entleihungen im Vergleich zum Jahr 2019 nur um drei Prozent zurück, was auf eine treue Stammleserschaft sowie auch auf die nach wie vor starke Onleihe zurückzuführen ist.

„Leider musste die Früh- und Leseförderung in Kindergarten und Schule fast gänzlich entfallen“, so der Leiter der Mediathek, Fredrik Guth. Vor Corona waren es 177 Veranstaltungen, 2021 nur noch 14. Bedingt durch starke Restriktionen im Veranstaltungsbereich und die langen Schließungen sei es nicht möglich gewesen, gute persönliche Bindungen im Kinder- und Jugendbereich aufzubauen oder zu pflegen und positive Eindrücke zu hinterlassen, die Lust auf das Lesen machen. „Diese nun sukzessive wieder aufzubauen, ist das Hauptaugenmerk der kommenden Monate. Die Mediathek hat in den vergangenen Monaten alle Bestände wieder auf den neuesten Stand gebracht und alte, abgegriffene oder nicht nachgefragte Bestände teilweise ausgesondert. Außerdem wurde das bargeldlose Bezahlen an der Theke sowie auch bei der Onleihe eingeführt, um hier einen guten Service für die Nutzer bereitzustellen“, berichtet Guth.

Das zweite Corona-Jahr hat also auch in der Mediathek seine Spuren hinterlassen. Die Öffnungsstunden sanken nochmals erheblich von 963 (2019 vor Corona) auf 643 (2020) auf jetzt nur noch 460 in 2021. Trotz allem sank die Ausleihe deutlich weniger, als es die geringen Öffnungsstunden vermuten lassen. Mit 62.684 Ausleihen konnte auch im zweiten Pandemiejahr eine sehr hohe Gesamtausleihe erzielt werden. „Die Gründe sind auch hier schnell erklärt. Die Kunden nutzten sehr rege das Click-and-Collect-Angebot der Mediathek, alle entliehenen Medien wurden wiederum von uns problemlos verlängert. Auch stieg nochmals die Nachfrage von E-Books aus der Onleihe von 4057 (2019) auf 6221 (2020) und jetzt 6751 (2021). Ebenso wurde die Mediathek während der Öffnungsphasen sehr gut besucht. Die sehr hohe Nachfrage nach den Angeboten der Mediathek während der Pandemie zeigt wie schon im ersten Jahr die Wichtigkeit für die Bevölkerung während des Lockdowns und auch danach“, sagt der Leiter der Mediathek.

Seit Februar 2021 können die Kunden der Mediathek bargeldlos ihre Gebühren per EC-Cash in der Mediathek bezahlen oder, noch komfortabler, direkt von zu Hause per Giropay oder per Lastschrifteinzug. Diese Verknüpfung mit dem Benutzerkonto ist bisher noch eine Seltenheit im deutschen Bibliothekswesen. Die Mediathek Welzheim ist hier führend.

Schüler und Kindergartenkinder wieder zurückholen in die Mediathek

Die Ausleihrenner waren bei den …

a) … Romanen: Lucinda Riley; Die verschwundene Schwester (18 Entleihungen)

b) … Sachbüchern: Kochbuch: Linsen, Erbsen und Co (14 Entleihungen)

c) … Kinderbüchern: TKKG Junior: Spuk in der Schule (27 Entleihungen)

d) … Jugendbüchern: Jeff Kinney; Gregs Tagebuch Nr. 15 (23 Entleihungen)

e) … DVD Erwachsene: M – Eine Stadt sucht einen Mörder (30 Entleihungen)

f) … DVD Kinder: Die Eiskönigin (45 Entleihungen)

Die allermeisten Veranstaltungen konnten wie schon 2020 nicht stattfinden. „Gerade die Bildungsarbeit mit den Kindergärten und Schulen wurde sehr schmerzlich vermisst. Im Vor-Corona-Jahr (2019) führten wir noch insgesamt 177 Veranstaltungen durch. Im ersten Corona-Jahr waren es nur noch 45 und im zweiten Corona-Jahr waren es nur noch 14. Ende 2021 hat der Büchertausch mit den Schulklassen wieder angefangen, und erst nach Ostern 2022 beginnen wir wieder mit den Bilderbuchkinos. Ziel ist es, nach der Pandemie die sehr gute Zusammenarbeit mit allen Kooperationspartnern wieder aufzubauen“, so Guth. Im zweiten Corona-Jahr habe sich bewährt, wie man schon in 2020 verfahren ist. Die Theke werde grundsätzlich nur noch von einer Person betreut. Dies ist das hauptamtliche Personal und jeweils für einen Vormittag pro Woche Thomas Leicht und Jenny Haußmann. Diese beiden sind mittlerweile derart versiert im Umgang mit der Bibliotheks-EDV, dass sie im Notfall die Mediathek auch kurzfristig ohne die Hauptamtlichen öffnen können. „Hinter den Kulissen stehen helfend zur Seite Regina Pacovsky, Klaus Jost und Robert Pächter. Sie kümmern sich um das Zurücksortieren der Medien und die Kontrolle der Spiele. Dieses Modell hat sich sehr bewährt und wird wohl auch so bis auf weiteres beibehalten“, sagt der Leiter der Mediathek.

SPD-Gemeinderätin Alexandra Veit dankte für den Jahresbericht im Namen alle Fraktionen und sagte zudem: „Großes Lob für Herrn Guth und das Konzept. Die tollen Ideen und Pakete beeindrucken uns und die Bürger. Hier wird nicht nur Dienst nach Vorschrift gemacht. Die Schulkinder und Kindergartenkinder mussten leiden, aber die Mediathek konnte es mit E-Books als Beispiel etwas schöner machen, das Leben zu Hause.

Fredrik Guth erklärte zum Schluss, dass die Erst- und Zweitklässler langsam wieder in die Mediathek kommen, die Kindergärten sich noch zurückhaltend verhalten. Bürgermeister Thomas Bernlöhr meinte: „Es ist auch hier zu sehen, die Bürger kehren stufenweise zurück zur Normalität.“