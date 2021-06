Ebnisee und Aichstrutsee: Großer Andrang und volle Parkplätze am Samtag (19.06.)

Bei Temperaturen von über 30 Grad am Samstag (19.06.) hat es viele Besucher an die Badeseen in Welzheim gezogen. Wer nach der Mittagszeit mit dem Auto dorthin unterwegs war, musste möglicherweise wieder umkehren.

Wie Stadt-Sprecher Uwe Lehar unserer Redaktion mitteilte, war der Ebnisee-Parkplatz am frühen Nachmittag bereits rappelvoll und musste aus Mangel an weiterer Stellfläche geschlossen werden. Auch am Aichstrutsee sei wegen des großen Besucherandrangs gegen 15 Uhr damit zu rechnen, dass es keine Möglichkeit zum Parken mehr gebe.