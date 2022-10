Ein Friedenswächter für Welzheim: Skulptur kommt im März an St.-Gallus-Kirche

Anlässlich des 20-jährigen Jubiläums des Friedensgebets und des interreligiösen Dialogs stellen die Verantwortlichen des Friedensgebetes im Umfeld der St.-Gallus-Kirche in Welzheim eine Skulptur auf. „Der zwischen Verwaltung und Friedensgebet abgestimmte Standort neben der Freitreppe liegt auf städtischem Grund und wird von Seiten der Verwaltung in Bezug auf Festveranstaltungen oder Märkte als unproblematisch gesehen. Er ist gut einsehbar und bisher nicht durch Elemente im öffentlichen Raum geprägt, so dass das Werk dort die gewünschte Wirkung entfalten kann“, heißt es seitens der Stadtverwaltung. Die Skulptur mit dem Namen „Friedenswächter“ wird von der renommierten Schorndorfer Künstlerin Ebba Kaynak gestaltet. Die Verwaltung sieht das Vorhaben als attraktive Bereicherung des Stadtbildes und der Gemeinderat stimmte daher zu.

„Wir sind einfach nur glücklich und dankbar“, meint Prädikant Martin Becker. Mit „wir“ meint er die Friedensmenschen, wie er sie liebevoll nennt, die sich jeden Montag zum Friedensgebet in der St.-Gallus-Kirche treffen. Prädikant Martin Becker freut sich darüber, dass der Welzheimer Gemeinderat dem Projekt „Friedenswächter“ an prominenter Stelle, an der Freitreppe zur St.-Gallus-Kirche, einstimmig und mit großem Wohlwollen zugestimmt hat.

„Es sollte etwas Sichtbares und Bleibendes sein"

Am 20. März 2023 feiern das Friedensgebet und der interreligiöse Dialog 20-jähriges Bestehen. „Mir schwebte dazu etwas Besonderes vor, nur was, das war die Frage“, erzählt Becker. „Es sollte etwas Sichtbares und Bleibendes sein, sowie ein Zeichen der Wertschätzung für die Stadt und ihre Bewohner, die sich auf den Prozess des Friedens und Dialogs so erfolgreich eingelassen haben.“ Friedensgebet und Dialog hätten viel zum friedlichen Zusammenleben auf dem Welzheimer Wald beigetragen und mitgewirkt, dass Welzheim religiös, national und kulturell in Harmonie vielseitiger wurde, so Prädikant Martin Becker.

In der Schorndorfer Stadtkirche lernte er an einem interreligiösen Abend die bekannte Künstlerin Ebba Kaynak mit ihrer Hündin Canela kennen. Es entwickelte sich eine Freundschaft und nach einer Ausstellung ihrer Kunstwerke im Friedensgebet kam ganz spontan die Idee, einen Friedenswächter für die Stadt Welzheim zu gestalten. Das Motto des Kunstwerkes, finanziert durch das Opfer im Friedensgebet und eine Spende der Firma Sprintus in Breitenfürst: 20 Jahre Friedensgebet und interreligiöser Dialog und kein Ende.

Ebba Kaynak erhielt einen Eichenklotz aus Pfahlbronn gestellt. Dieser wird von ihr während eines Symposiums von Künstlern in Berglen-Streich mit Kettensäge und Keilen gepalten und zersägt. „Heraus kommt ein Regenbogen, der die Stadt umarmt, und ein Regenbogen aus ungewohnter Sicht“, berichtet die Künstlerin. In der Werkstatt von Ebba Kaynak in Schorndorf erfolgt die farbige Fassung. „Das größte Symbol für den Frieden ist der Regenbogen. Im 1. Buch Mose steht er als Zeichen für den Friedensschluss mit Gott. Der Friedenswächter entsteht aus dem mittleren Stück der Eichenwucherung. Der Regenbogen kommt wie aus einem Torbogen. Dynamisch zieht er sein Rund in Richtung der gewölbten besonderen Struktur des verwucherten Holzes. Auf der anderen Seite der Skulptur schwebt der Regenbogen von oben gesehen. Der natürliche Umriss der Wucherung wirkt von hier aus wie ein menschliches Profil“, erläutert die Künstlerin.

Prominente Stelle für ein außergewöhnliches Kunstwerk

Aufgestellt wird er am 20. März 2023 zum Jubiläum von Friedensgebet und Dialog an der Freitreppe bei der St.-Gallus-Kirche. Eine sehr prominente Stelle für ein außergewöhnliches Kunstwerk einer namhaften Künstlerin. Ein Gewinn für die ganze Stadt. Ab 24. Oktober 2022 wird der Welzheimer Friedenswächter im Friedensgebet zu sehen sein.