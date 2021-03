Um kurz vor sieben an diesem Montagabend steht eine große Leuchte vor dem Eingang der Kirche, in der ein Teelicht flackert. „Gemeinsam unterwegs“ steht daneben - auch wenn das in den Zeiten der Pandemie nicht mehr so reibungslos funktioniert wie sonst.

„Corona zerstört viel an Beziehungen“, meint Martin Becker, der das Friedensgebet seit Jahren leitet – umso wichtiger ist es, sich trotzdem zu sehen und miteinander zu beten, auch wenn die gewohnte, liebevolle Nähe dem achtsamen Abstand