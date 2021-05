„Natürlich, wir warten ja sehnsüchtig darauf“: Ab heute kann man auch im Schuhhaus Höfer wieder im Geschäft einkaufen, und für Christine Höfer ist’s keine Frage, von Anfang an mit dabei zu sein. Gestern noch liefen die letzten Vorbereitungen, damit alles für den ersten Tag passt: Es wurde möglichst viel von dem bereitgestellt, „was wir denken, was die Kunden jetzt suchen“, erzählt die Fachfrau. „Es wird sich am ersten Tag herausstellen, wonach die Kunden gucken“, zeigt sich Christine Höfer