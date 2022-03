Das Erfahrungsfeld der Sinne „Eins+Alles“ öffnet am 19. März wieder seine Türen nach der Winterpause. Neue Herausforderungen für die Sinne und den Mut, neue Perspektiven einzunehmen. Wunderschöne Erfahrungen an einem idyllischen Ort warten auf die Gäste: Inmitten des Schwäbisch-Fränkischen Waldes lässt sich an vielen Landart- und Sinnesstationen ausprobieren, wozu die eigenen Sinne in der Lage sind.

Groß und Klein genießen die Stunden, die auf jeden Fall einen großzügigen Zeitplan in