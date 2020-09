Seit anderthalb Jahren lebt Domenic Vennhaus zusammen mit seiner Katze Bibi in Schornbach. Am Nordrand des Schorndorfer Teilorts hat er sich ein Wohn- und Betriebsgebäude gebaut. Nicht ohne Stolz zeigt er dem Besucher sein Haus, in dem auch sein Raumausstatterbetrieb seinen Sitz hat. Das Büro ist direkt neben dem Wohnzimmer, im Keller hat er sich eine Werkstatt eingerichtet. Und wenn ein Kunde sich informieren will, präsentiert er verschiedene Muster schon mal gerne in seinem Wohnzimmer.