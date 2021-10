Den Dichtern Rilke und Novalis sowie den Denkern Jaspers und Hammarskjöld sind die beiden, in warmen Violett-, Orange- und Gelbtönen strahlenden Neubauten gewidmet, die am Freitagnachmittag vom „Christopherus e.V.“ in der Laufenmühle eingeweiht wurden, zusammen mit dem neuen „grünen Dorfplatz“, dessen Theatertreppe und der zisternengespeisten Wasserwand. Es ist schön geworden, gleichermaßen heimelig, Schutz versprechend und hin zu der wild und urtümlich anmutenden Landschaft weit geöffnet.