Eisenwaren Weller in Welzheim: Seit 150 Jahren bekommt man hier "fast" alles

Wenn beim Basteln und Heimwerken ein bestimmtes Schräubchen fehlt oder der Schwimmer in der Klospülung den Dienst versagt - geh zum Weller, der hat’s. Ob Rosshaarbesen zur Marderabwehr, Puppenkleid oder Mausefalle - kriegst du beim Weller. Für viele Welzheimer gehört die Eisenwarenhandlung zum quasi konsumkulturellen Erbe der Stadt. Seit 150 Jahren ist der Betrieb in Welzheim in der Wilhelmstraße ansässig.

Weller: Sortimente decken so ziemlich jeden Lebensbereich ab

Die Eisenwarenhandlung Weller ist eins dieser Ladengeschäfte, die diese ganz spezielle Anmutung haben. Auf den ersten Blick erschlägt einen die Warenwucht, die bis unter die Decke hinaufragt. Hier gibt es gefühlt so ziemlich alles. Dafür wird jeder Quadratzentimeter zwischen den schmalen Regalgängen ausgenutzt: Oben im Regal hängen Hammer in allen erdenklichen Größen, am Boden stapeln sich Säcke mit Pflanzenerde und Vogelfutter. Die Sortimente decken so ziemlich jeden Lebensbereich ab - mit diesem Konzept ist Weller zu einer Institution für alle Altersgruppen geworden. Die Kleinen freuen sich über den Lillifee-Bleistiftanspitzer, Legosteine und Minipackungen mit „Lebensmitteln“ für den Kinderkaufmannsladen, Mama kauft Gartenschere und Dünger, Papa findet seine Dübel. Das Tolle: Er kann einen einzigen Dübel kaufen - im Papiertütchen. Und die Gewindehülse gleich dazu. Dabei hat er die Auswahl vom Schlagdübel bis zum Dämmstoffdübel. Die Centartikel - hier gibt es sie noch, ohne Zwang zur Großpackung.

Wie hat sich der Laden in Welzheim verändert?

Als Hans-Jörg Weller 1994 das Geschäft in fünfter Generation von seinem Onkel Gerhard übernommen hat, gab es noch etliche Läden dieser Art. Viele sind verschwunden. Wie konnte sich ausgerechnet Weller als Erfolgsmodell erweisen und inwieweit hat sich der Laden dennoch über die Jahrhunderte verändert? „Es ist die Breite unseres Sortiments und dass wir beraten und uns auskennen“, sagt der studierte Betriebswirt. Er hatte sich bei der Übernahme entschieden, am bestehenden Sortiment zunächst nicht zu rütteln, verkaufte wie gewohnt Eisen- und Haushaltswaren, Spielsachen sowie Brennstoffe und Mineralölhandel. 2010 nahm er Schreibwaren hinzu und strukturierte den Eisenwarensektor neu. In dem Zuge waren dann auch die Tage der schönen, von vielen schmerzlich vermissten Schubladen-Regalwände mit den nostalgischen Sortimentskästen aus Holz gezählt. Sie wurden abgehängt und durch Metallregale ersetzt. Schon immer kamen mit jeder Weller-Generation neue Bereiche hinzu. Der jüngste Spross Hannes Weller hat qualitatives Vogelfutter in Klein- und Großgebinden sowie Nisthilfen etabliert.

Viele Generationen haben hier ihr Werkzeug gekauft und den Haushalt ausstaffiert. Kaufmann und Kupferschmied Gottlieb Weller kaufte im Jahr 1873 die Geschäftsgebäude in der damaligen Wilhelmstraße 16. Gut 100 Jahre später verkaufte Albert Weller, ebenfalls Kaufmann, hier Eisen und Gemischtwaren sowie Häkel- und Strickwaren unter der Firmierung „A.W. Frottierwaren“, später übernahm dessen Frau Amalie. Die nachfolgenden Wellers nahmen neue Sortimentsbereiche auf: Lebensmittel (ab 1900), Kohlen, Petroleum und Salz (1928), Heizöl (1947) und Spielwaren, die in den 1960er Jahren den Lebensmittelhandel ablösten.

250.000 verschiedene Artikel

Den Löwenanteil der Waren machen bis heute unverändert die Kleinartikel im Werkzeug- und Handwerkerbereich aus. 250.000 verschiedene Artikel sind es laut Hans-Jörg Weller. Er ist im Geschäft großgeworden. Das Büro war sein Abenteuerspielplatz. Nach der Schule ging’s dorthin „zum Bildlemalen oder irgendwas mithelfen im Laden“. Groß war die Freude, wenn er was zum Sortieren, Verteilen in die Hand bekam oder mal Rechnungen eintüten durfte. Sein Sohn Hannes scheint das Traditionsbewusstsein geerbt zu haben. Nach der Lehre als Einzelhandelskaufmann im elterlichen Betrieb ist auch er bereits fest im Unternehmen verwurzelt. Für Hannes ist es nur folgerichtig, es weiterzuführen, denn er hat selbst gespürt, wie viel ihm daran liegt. „Ich wollte als Jugendlicher eigentlich nur stundenweise aushelfen, dann machte es so viel Spaß, dass ich 180 Stunden im Monat hier war.“ Heute baut er seine persönliche Zukunft darauf auf. „Die Wertschätzung der Kunden, die gute Gemeinschaft mit den Mitarbeitern, die Generationen, auf die ich zurückschaue, das möchte ich nicht fallenlassen.“

Hannes Weller: „Die Vertrauensbasis stimmt hier noch“

So wie schon ihre Vorfahren stehen beide täglich mit im Laden, räumen Regale ein, bedienen und beraten Kunden. Alle Mitarbeiter wissen, wo sie hingreifen müssen, an welcher Stelle sich was befindet, und sie kennen die Produkte. „Wir geben immer auch ein paar praktische Tipps dazu“, sagt Hannes Weller. So breit, wie sie aufgestellt sind, haben sie schon mancher Familie aus der Patsche geholfen. Sei es, dass justament an Heiligabend das Heizöl ausgeht oder sich jemand aussperrt. Wellers fahren Heizöl aus und springen als zertifizierter Schlüsseldienst ein. Sie sind für Notöffnungen zur Stelle und tauschen beim Kunden auch mal ein Briefkastenschloss aus.

„Die Vertrauensbasis stimmt hier noch“, sagt Hannes Weller. Ihnen schlage viel Ehrlichkeit entgegen. Der Laden ist auch deshalb bis heute so beliebt, weil es persönlich zugeht, man kennt sich, hält ein Schwätzle miteinander. Es gab schon Eltern, die Ware gespendet haben - eine ganz anrührende Geschichte. Zwei Lausbuben hätten eine Tüte ferngesteuerte Helikopter mitgehen lassen. Ein paar Tage später seien sie mit allen Elternteilen und Geschwistern im Laden aufgetaucht, um sich zu entschuldigen. „Die Eltern haben die Sachen bezahlt, aber nicht mitgenommen, sondern uns geschenkt. So geht man hier miteinander um.“ Die Jungs hätten was daraus gelernt und sie kämen bis heute zum Einkaufen her.

Weller für Heimwerker oft die Rettung

Ein Kuriosum in der heutigen Zeit ist aber de facto dieses Gewimmel, in dem sich Sachen entdecken lassen, die anderswo komplett aus den Regalen geflogen sind und die schon fast unter Denkmalschutz stehen müssten: zum Beispiel Wellenbänder. „Braucht eigentlich kein Mensch mehr, aber wir hätten es noch da“, meint Hannes Weller. Vor 30 Jahren hätten noch mehr örtliche Handwerker hier eingekauft: „Das erledigen heute Großhändler.“ Inzwischen sei man eher beim „B2C“ gelandet - also von Firma Weller zum Endverbraucher. Gerade für Heimwerker und jeden, der was zu reparieren hat, sei Weller oft die Rettung. „Viele vertun erst gar keine Zeit mit der Fahrt in den Baumarkt, denn sie wissen: Was sie brauchen, finden sie bei uns.“ Wie schaut’s als Einzelhändler aus mit dem Onlinehandel im Nacken? „Eine Herausforderung, aber keine Konkurrenz“, sagt Hannes Weller. Seine Energie, auf diesen Zug aufzuspringen, halte sich in Grenzen. „Aktuell planen wir nicht, übers Internet zu verkaufen.“ Das lasse zum einen das individuelle und sehr spezielle Sortiment nicht zu, zum anderen sei die Kundschaft dafür nicht geschaffen. „Die wollen ihr Sach’ gleich, zum Mitnehmen auf die Baustelle oder nach Hause.“

Möblierung im Geschäft Weller hat sich kaum verändert

Unverändert trägt die Ladeneinrichtung zum Charme bei: Bis auf die Größe der Verkaufsfläche, die sich mit den Jahrzehnten verfünffacht habe, hat sich an der Möblierung mit nüchtern-funktionalen Regalen, am Steinfliesenboden im 1970er-Look im Eingangsbereich sowie an der irgendwie netten kruschtelig-kuriosen Anmutung kaum etwas verändert. Aktuell geplant sei eine neue Gestaltung der altväterlich gehaltenen Schaufenster, auch Regale und Beleuchtung sollen modernisiert und energetisch auf den aktuellen Stand gebracht werden. Aber Weller bleibt ein Original - eines, das eine wertvolle Produktvielfalt innerhalb des örtlichen stationären Handels am Leben erhält.